Такого ще не робив ніхто: в Одесі неадекват прокатав "копів" на паркані (відео)

В Одесі 25 жовтня, в День водія, неадекват врізався в огорожу, і провіз його частину до зіткнення з деревом. Під час своєї екстремальної поїздки чоловік також прокатав поліцейських на паркані. Любителя екстремального водіння вже затримали. Відео з місця інциденту, а також затримання горе-автомобіліста опублікували в Telegram-каналі "Подслушано Одесса".

"Чувак під "ракетою" вранці на Канатній прокатав копів, потім влаштував ДТП, врізався в огорожу юракадемії, розвернувся прямо на дорозі на 4 станції та в'їхав у дерево біля військової академії, після чого був упакований "Зевсом", - йдеться в повідомленні під відео.

Неадекват протаранив авто поліції парканом

Очевидці підозрюють, що чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння. Також свідки додали, що екстремал лякав одеситів весь ранок.

"Та він до 7 ранку по всьому центру встиг покататися з цим парканом попереду під скрегіт металу і виття сирен, просто пощастило, що цей виродок нікого не травмував", - пише один з очевидців під публікацією.

Один зі свідків розповів, що горе-водій намагався втекти.

"Їхав прямо на мене по зустрічній на Решельєвській, ухилився від нього, протаранив бус, потім наздогнали його Хондою, перегородили дорогу, але він звалив", - розповідає Євген в коментарях, прикріплюючи фотографію та відео автомобіля.

В Одесі водій протаранив авто поліції парканом (фото: t.me/odhello_chat)

Деякі жартують, що водій поспішав віддати голос за свого кандидата.

Нагадаємо, що раніше у Києві неадекват напав на службу порятунку тварин і знищив їх човен. Чоловік каявся у своїх діях, але тільки до приїзду поліції.

Також ми писали про те, що у Києві невідомий вирішив осквернити пам'ятник Героям Небесної Сотні на очах у людей.