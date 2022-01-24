Що таке "тривожна валізка" і які предмети в неї потрібно покласти

На тлі новин про загрозу вторгнення в Україну, про тривожну валізку дійсно стали замислюватися дуже багато людей.

Такий набір повинен бути у кожного члена сім'ї на той випадок, якщо доведеться дуже швидко залишати своє постійне місце проживання.

Ще у 2014 році ДСНС України підготувало перелік рад для українців, які живуть в прикордонних з РФ областях. Рекомендації повинні були не тільки підготувати людей до будь-яких надзвичайних ситуацій, але і трохи заспокоїти.

Психологи пояснюють, що жителі нашої країни вже досить давно живуть в стані постійного стресу і нервозності. І до підвищеної тривожності призвело дуже багато факторів, а пандемія коронавірусу цей стан тільки посилила.

Підготовка до того, що тільки може статися – додає спокою і знімає панічний настрій. У людини є своєрідний "план Б", який вона зможе застосувати в екстреній ситуації. А це, за словами психологів, дуже важливий фактор – мати запасний план дії.

Кому дійсно потрібен тривожний чемоданчик

Людям, які живуть в прикордонних зонах на Сході та Півночі країни. А також всім іншим, для кого така підготовка стане певним знаком стабільності та заспокоєння.

Такий чемоданчик призначений для максимально швидкої евакуації із зони надзвичайної події - землетрусу, пожежі, повені, в разі загострення криміногенної обстановки або з епіцентру військових дій.

Що потрібно покласти в тривожний чемоданчик

Як правило, для такої мети вибирають хороший і міцний рюкзак від 25 літрів. Для кожної людини набір особистих предметів може бути дуже індивідуальним - це залежить від пори року, від віку, статі, стану здоров'я та особистих потреб.

Спочатку складіть список необхідних речей, докупіть те, чого не вистачає. Необов'язково збирати всі речі відразу. Якщо все це є в будинку і складено в доступних місцях – на збори вам знадобиться не більше як година.

Неодмінно:

Три копії важливих документів всієї родини в поліетиленовій упаковці: паспорти, автомобільні права, документи на нерухомість, автомобіль, необхідні довіреності та довідки. Документи потрібно упакувати так, щоб їх легко було дістати. Варто покласти в пакет кілька фотографій рідних.

Кредитні картки та готівкові гроші

Дублікати ключів від будинку, машини, дачі та інше

Паперову карту місцевості та дані про спосіб зв'язку і встановлене місце зустрічі з рідними – домовтеся про це заздалегідь. Наприклад, якщо ви з якої-небудь причини розлучитеся, зустрічаєтеся в будинку у бабусі в селі.

Засоби зв'язку та інформації (радіоприймач, елементи живлення)

Кілька ліхтариків з елементами живлення, туристичні сірники, запальничка, свічки

Компас і годинник - непроникні

Багатофункціональні інструменти - викрутка з ножиком, шилом, пилкою і ножицями.

Ніж, невеликий топірець і сигнальні засоби (свисток, ракети)

Сміттєві пакети об'ємом в 120 літрів.

Широкий скотч

Упаковка презервативів - вони відмінно допомагають зупинити кров або заховати важливі речі від дощу.

Синтетичний шнур-20 м

Блокнот і олівець

Нитки та голки

Аптечка першої допомоги

Комплект одягу - 2 пари: запас білизни, шкарпетки бавовняні та вовняні, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, шапка, рукавички, шарф. Як варіант – Термобілизна, термостельки.

Міні-намет, поліуретановий килимок, спальник

Засоби гігієни: зубна щітка, паста, шматочок мила, рушник або упаковка пресованих, туалетний папір, вологі та паперові серветки, засоби інтимної гігієни, носові хустки, манікюрний набір, бритва.

Посуд: казанок, фляга, ложка, кружка. Бажано металеві.

Запас їжі на кілька днів - те, що можна їсти без обробки та що не зіпсується швидко. Покладіть шоколад з горіхами, льодяники, галети, сухі супи, консерви

Горілка або питний спирт.

Запас води на кілька днів.

Павер-банк і шнури зарядних пристроїв для гаджетів. Планшет. Перехідники для розеток.

Для дітей, підлітків і літніх людей – додавайте необхідні речі з урахуванням їх потреб.

Всі продукти та запас води потрібно регулярно оновлювати, щоб не відправитися з дому з простроченими.

В аптечку покладіть стандартний набір ліків, бинти, пластирі, додайте тільки ті, які потрібні вам індивідуально – такий набір повинен бути в рюкзаку у кожного члена сім'ї.

Також експерти рекомендують покласти звичайний кнопковий телефон, старий і перевірений.

Після збору рюкзака перевірте, чи в змозі ви з ним ходити. Якщо дуже важко - розлучіться з чимось.

Одяг вибирайте теплий і легкий – наприклад, на флісі. Продумайте заздалегідь, що буде надіто на вас, підберіть багатофункціональне і зручне взуття.