Що таке "тривожна валізка" і які предмети в неї потрібно покласти

Українці в соціальних мережах стали все частіше обговорювати так звані "тривожні валізки". Вперше цей термін стали вживати ще у 2014 році й жителі східних областей, які перебували в зоні АТО, готували такі валізки заздалегідь.
Що таке тривожний чемоданчик, навіщо він потрібен, що туди потрібно покласти та чи варто його збирати – читайте нижче.
На тлі новин про загрозу вторгнення в Україну, про тривожну валізку дійсно стали замислюватися дуже багато людей.
Такий набір повинен бути у кожного члена сім'ї на той випадок, якщо доведеться дуже швидко залишати своє постійне місце проживання.
Ще у 2014 році ДСНС України підготувало перелік рад для українців, які живуть в прикордонних з РФ областях. Рекомендації повинні були не тільки підготувати людей до будь-яких надзвичайних ситуацій, але і трохи заспокоїти.
Психологи пояснюють, що жителі нашої країни вже досить давно живуть в стані постійного стресу і нервозності. І до підвищеної тривожності призвело дуже багато факторів, а пандемія коронавірусу цей стан тільки посилила.
Підготовка до того, що тільки може статися – додає спокою і знімає панічний настрій. У людини є своєрідний "план Б", який вона зможе застосувати в екстреній ситуації. А це, за словами психологів, дуже важливий фактор – мати запасний план дії.
Людям, які живуть в прикордонних зонах на Сході та Півночі країни. А також всім іншим, для кого така підготовка стане певним знаком стабільності та заспокоєння.
Такий чемоданчик призначений для максимально швидкої евакуації із зони надзвичайної події - землетрусу, пожежі, повені, в разі загострення криміногенної обстановки або з епіцентру військових дій.
Як правило, для такої мети вибирають хороший і міцний рюкзак від 25 літрів. Для кожної людини набір особистих предметів може бути дуже індивідуальним - це залежить від пори року, від віку, статі, стану здоров'я та особистих потреб.
Спочатку складіть список необхідних речей, докупіть те, чого не вистачає. Необов'язково збирати всі речі відразу. Якщо все це є в будинку і складено в доступних місцях – на збори вам знадобиться не більше як година.
Три копії важливих документів всієї родини в поліетиленовій упаковці: паспорти, автомобільні права, документи на нерухомість, автомобіль, необхідні довіреності та довідки. Документи потрібно упакувати так, щоб їх легко було дістати. Варто покласти в пакет кілька фотографій рідних.
Кредитні картки та готівкові гроші
Дублікати ключів від будинку, машини, дачі та інше
Паперову карту місцевості та дані про спосіб зв'язку і встановлене місце зустрічі з рідними – домовтеся про це заздалегідь. Наприклад, якщо ви з якої-небудь причини розлучитеся, зустрічаєтеся в будинку у бабусі в селі.
Засоби зв'язку та інформації (радіоприймач, елементи живлення)
Кілька ліхтариків з елементами живлення, туристичні сірники, запальничка, свічки
Компас і годинник - непроникні
Багатофункціональні інструменти - викрутка з ножиком, шилом, пилкою і ножицями.
Ніж, невеликий топірець і сигнальні засоби (свисток, ракети)
Сміттєві пакети об'ємом в 120 літрів.
Широкий скотч
Упаковка презервативів - вони відмінно допомагають зупинити кров або заховати важливі речі від дощу.
Синтетичний шнур-20 м
Блокнот і олівець
Нитки та голки
Аптечка першої допомоги
Комплект одягу - 2 пари: запас білизни, шкарпетки бавовняні та вовняні, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, шапка, рукавички, шарф. Як варіант – Термобілизна, термостельки.
Міні-намет, поліуретановий килимок, спальник
Засоби гігієни: зубна щітка, паста, шматочок мила, рушник або упаковка пресованих, туалетний папір, вологі та паперові серветки, засоби інтимної гігієни, носові хустки, манікюрний набір, бритва.
Посуд: казанок, фляга, ложка, кружка. Бажано металеві.
Запас їжі на кілька днів - те, що можна їсти без обробки та що не зіпсується швидко. Покладіть шоколад з горіхами, льодяники, галети, сухі супи, консерви
Горілка або питний спирт.
Запас води на кілька днів.
Павер-банк і шнури зарядних пристроїв для гаджетів. Планшет. Перехідники для розеток.
Для дітей, підлітків і літніх людей – додавайте необхідні речі з урахуванням їх потреб.
Всі продукти та запас води потрібно регулярно оновлювати, щоб не відправитися з дому з простроченими.
В аптечку покладіть стандартний набір ліків, бинти, пластирі, додайте тільки ті, які потрібні вам індивідуально – такий набір повинен бути в рюкзаку у кожного члена сім'ї.
Також експерти рекомендують покласти звичайний кнопковий телефон, старий і перевірений.
Після збору рюкзака перевірте, чи в змозі ви з ним ходити. Якщо дуже важко - розлучіться з чимось.
Одяг вибирайте теплий і легкий – наприклад, на флісі. Продумайте заздалегідь, що буде надіто на вас, підберіть багатофункціональне і зручне взуття.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обов'язково має бути в домашній аптечці.
А також розповідали про те, що потрібно знати українцям про можливе вторгнення.