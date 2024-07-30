Сделайте фастфуд здоровым: нутрициолог рассказала, как полезно есть любимые блюда

Полезен ли фастфуд

По словам эксперта, фастфуд - это еда и блюда, которые предусматривают более быстрый процесс приготовления по сравнению с типичными, быстрое обслуживания.

"Еще никто не умер от бургера раз в неделю, но каждый год растет статистика РХП, мода на диеты начиная еще со школьных лет и зацикленность на фигуре и тому, что в тарелке", - рассказала эксперт.

Нутрициолог рассказала, что все набирают вес от избытка калорий. Если есть ежедневно цельнозерновые макароны с большим количеством сыра и сливок, веганские сырники и брокколи залитую топленым маслом, эффект для веса будет тот же.

Поэтому дело в избытке калорий и порции картофеля фри или гамбургера. Сами по себе блюдо автоматически вес не увеличивают.

Как полезно добавить фастфуд в рацион

В блюдах фастфуда калорий много вследствие жира, сахара, а клетчатки, витаминов, минералов мало. Потому надо мудро его в рацион вписать.

"Возьмите салат без заправки и будет вам счастье и полноценный обед", - говорится в сообщении.

Также можно готовить бургеры и пиццу дома с детьми. Можно выбрать цельнозерновую булку, сделать нежирный фарш, соус на основе йогурта и томатной пасты со специями и дать больше овощей.

Эксперт советует не демонизировать еду. Это не способствует развитию здорового пищевого поведения ни у детей, ни у взрослых.

Нужно учиться вписывать любимые продукты и блюда в рацион, а не отказывать себе, что чипсы или конфета начинают сниться.

На что обратить внимание при покупке фастфуда: