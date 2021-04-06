Таким хворим з коронавірусом потрібно в лікарню: Комаровський назвав три найважливіших показника

До лікаря Комаровського звернулися передплатники та зізналися, що при самолікуванні коронавірусу в домашніх умовах їх найбільше лякає пропустити той момент, коли потрібно буде здаватися в лікарню і для профільного лікування час буде втрачено.

Лікар у відповідь на лист читача назвав три важливих ознаки, які говорять про те, що пацієнту необхідно лікування в стаціонарі під наглядом лікарів.

Сатурація

Якщо сатурація (рівень кисню в крові) вище 93 — спокійно лікуємось вдома.

"Показання до госпіталізації: по-перше, сатурація нижче 93 на тлі киснетерапії — тобто коли у вас 92, ви даєте кисень, і сатурація підвищується, то можна дихати вдома за допомогою концентратора, якщо не підвищується або немає концентратора, то ви йдете в стаціонар", - пояснив Комаровський і додав, що психічні розлади на тлі коронавірусу — це теж привід влаштовуватися в стаціонар.

Кишковий синдром

При самолікуванні коронавірусу дуже часто небезпечним виявляється кишковий синдром — коли на тлі підвищеної температури розвивається діарея і можливо швидке зневоднення, то в домашніх умовах боротися з цим дуже важко, можливі ускладнення, тому потрібен нагляд лікаря та внутрішньовенне введення препаратів.

Висока температура тіла

Ще одним показанням для госпіталізації є висока температура вище 39 градусів — при відсутності реакції організму на жарознижуючі.