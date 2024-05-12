"Такие печальные истории тоже должны звучать": украинская актриса впервые рассказала о гибели мамы

"Ни в одном интервью я еще этого не говорила. Моя мама погибла, когда мне было семь. И хотя День матери - праздник, считаю, что такие печальные истории тоже должны звучать", - говорит девушка.

Полина Фролова с мамой (фото предоставлено актрисой)

Одно из самого главного, что совершила мама актрисы, кроме того, что дала жизнь, - выбрала для Поли творческий путь.

"Именно она повела меня в два годика и восемь месяцев в вокальную студию. Поскольку я с детства пела на стуле, и она видела мой творческий потенциал. Когда пришли в ту студию, меня сначала не хотели брать, потому что там все детки были от трех лет. А мамочка сказала: "Нет-нет, вы послушайте! Проведите творческий конкурс". Это была шоу-группа, где нужен был не только вокал, но и артистические данные. Мама настояла, чтобы меня взяли. А потом преподавательница этой вокальной студии увидела мой перформанс на стуле и сказала, что у меня действительно есть талант", - вспоминает Фролова.

Полина Фролова (фото: Новый канал)

Потом Полина почувствовала, что хочет не просто петь, но и играть на сцене. Так что перешла в театральную студию, где могла показывать и актерские данные, и петь в мюзиклах.

"Я до сих пор очень благодарна маме, что она выбрала для меня творческий путь и всячески поддерживала и старалась в мои три-семь лет. И даже сейчас, когда у меня опускаются руки или я слышу критику в свою сторону, то вспоминаю маму. Знаю, что она в меня верила и верит! Поэтому продолжаю этот путь с мыслью о ней. Чувствую, что она всегда со мной.

Полина Фролова (фото: Новый канал)

Девушка призывает всех не забывать о родителях и стараться каждый день уделить им время, пока есть такая возможность.

Полина Фролова с отцом (фото: instagram.com/polinaa_frolova)

"Хочу сказать всем - наши родители не вечны. Мы не знаем, когда наступит тот смутный момент. Поэтому призываю всех видеться, встречаться, прислушиваться, звонить, приезжать и ценить момент, проведенный рядом с мамой. Это тот человек, которого никто никогда в жизни не заменит! И как бы ни складывались отношения в семье, всегда надо помнить, что она у вас одна!" - подытоживает Полина.

Полина Фролова (фото: instagram.com/polinaa_frolova)