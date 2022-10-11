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Такое воспитание ребенка калечит его жизнь: "правила" неблагополучной семьи

Фото: Как нельзя воспитывать ребенка (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

К воспитанию ребенка нельзя относиться бездумно, ведь именно в семье закладывается будущая модель поведения. Если же человек растет в дисфункциональной семье, таким же может быть и его семья.

Об этом рассказала психолог Ирина Федоришин.

Дисфункциональная семья – такая, в которой есть конфликт, неправильное поведение и часто пренебрежение ребенком или злоупотребление со стороны отдельных родителей происходят постоянно и регулярно, заставляя других членов приспосабливаться под такие действия.

"Правила" неблагополучной семьи

  • Пристыживают и критикуют

Обесценивают и отвергают чувства друг друга. Обязательно объясняют, что обижаться и злиться на родителей – авторитетов нельзя.

Не делиться, радостью или горем, нужно рассчитывать только на себя, потому что мир опасен, а люди изменчивы. Не надо жаловаться. Жалуются только слабаки, нельзя выражать недовольство и боль, "потому что для тебя и так уже всем чем могли, пожертвовали".

  • Контроль и гиперопека

Отсюда возникает желание контролировать все, партнера, своих детей, пространство. Возникает недоступность по-другому выражать свою любовь. А контроль – метод знакомый и привычный с детства.

  • Права на ошибку нет

За ошибки будет наказание, психологическое или физическое. Паника при мысли, что я могу налажать...

В результате "привет идеальность вместе с перфекционизмом".

  • "Ты сам виноват"

Скорее всего, ты услышишь такое обвинение в ответ на просьбу о помощи. "О какой поддержке может идти речь, если ты сам виноват?!"

  • Агрессия и злоба

Особенно к проблемам и желаниям своих детей. Поэтому во взрослом возрасте ты будешь жить со страхом конфликтов, чтобы не "нарваться" на чужую агрессию. И с постоянным ощущением: "Мне и так уж многое дали".

Удовлетворять свои потребности ты научился обходными путями, потому что прямо попросить или сказать страшно.

  • Сила доминирования и покорения

Это покорение своим авторитарным родителям. У тебя нет своего выбора, своего пространства, своих желаний... Такие люди все время ориентируются на желание и мнение других.

  • Коалиция

Это коалиция, где двое против одного. Так разрешаются конфликтные ситуации в такой семье.

  • Идеальная картинка

В такой семье много сил и энергии уходит, чтобы ее создать и поддерживать. Ссоры из дома не выносят, а кто посмел вынести, будет наказан. Внутренние проблемы умалчиваются или игнорируются.

Советы психолога

Если вы выросли в такой семье, это не становится приговором на всю жизнь. У вас есть все возможности изменить эти базовые настройки.

Вы можете научиться взаимодействовать в своей семье с чувствами любви, доверия, сопереживания, поддержки и уверенности в себе.

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