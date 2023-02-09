Не так полезна, как все думают: нутрициолог рассказала всю правду о овсянке

По словам эксперта, полезной может считаться только цельнозерновая крупа. Все варианты с разрушенным (плющенным) зерном, а тем более быстрорастворимые аналоги овсянки, как правило, содержат большое количество сахара, добавок и усилителей вкуса, вредных для организма.

Также в обычном супермаркете не так-то легко найти цельную крупу. Обычно на полках лежит овсянка быстрого приготовления или геркулес.

Как делают хлопья геркулес и каши-минутки

Для хлопьев овес должен пройти обработку - из цельных зерен удаляется грубая наружная шелуха и значительная часть зародыша, в оболочке которой много полезных веществ.

Для получения каш, которые достаточно залить кипятком, зерна нужно измельчить тоньше. И получаются они как бы "пропаренными" заранее. Поэтому почти сразу впитывают горячую воду.

Минусом таких каш является то, что конечным продуктом распада крахмала является сахар, избыток которого способствует развитию диабета и вредит поджелудочной.

Диетолог говорит, что овсянка в чистом виде - не лучший вариант для полезного завтрака. В ней содержится мало белка, который жизненно необходим организму после пробуждения.

"И, несмотря на то, что декларируется как медленный углевод, по факту она является быстрым углеводом и похожа на конфеты", - говорится в сообщении.

Поэтому кашу лучше есть или на обед, или сочетать с белковыми блюдами - яйцами и мясом.

Кому нельзя есть овсянку

К тому же нутрициолог советует овсянку исключить из рациона при острых заболеваниях ЖКТ, поскольку она обладает обволакивающими свойствами, облегчая пищеварение и избавляя организм от шлаков.

В таком случае нужно хорошо разваривать и протирать зерно, поскольку грубые пищевые волокна могут только навредить слизистой желудка.

Также благодаря высокому содержанию клетчатки в составе цельнозерновой овсянки, она помогает не только нормализовать работу кишечника, но и снизить уровень сахара и холестерина в крови.

В овсянке содержатся важные для здоровья компоненты - магний, калий, кальций, фосфор, железо и цинк.

Потребление 3 г овсяных волокон снижает уровень холестерина на 20%. Именно столько волокон находится в тарелке цельнозерновой овсяной каши.