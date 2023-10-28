Такая диета вообще "не работает", а только вредит здоровью: это стоит знать

Как нельзя худеть

Организм нуждается в энергии, чтобы функционировать и удовлетворять все потребности. Диетолог говорит, что скорость метаболизма в покое (расход энергии, когда тело находится в покое) составляет наибольшую часть общих затрат энергии.

К тому же существует мнение, что для того, чтобы похудеть, нужно урезать рацион и придерживаться низкокалорийного питания.

"Низкокалорийными диетами можно считать диеты с рационом 800 - 1200 ккал. По такому принципу и существует большинство марафонов похудения в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Юлия Коваль добавила, что результат будет, но при таком типе питания цифра порадует только в конце.

К чему быть готовым

Однако, человек должен быть готов к тому, что:

вес вернется, как только вы вернетесь к привычному питанию. Большие шансы, что вернется больше, чем было

замедлится метаболизм - организм перейдет в режим "экономии" и начнет синтезировать энергию из распада собственной мышечной ткани и жиров

закрепи

дефицит питательных веществ, клетчатки

нехватка энергии, чувство усталости, упадок сил и головная боль

неприятный привкус и запах из полости рта

потеря мотивации и приближение к расстройствам пищевого поведения

"Возможно, уже нужно понять, что по обещанным быстрым результатам вас ожидает другое, что процесс похудения нужно рассматривать в долгосрочной перспективе", - говорит диетолог.

Какой должна быть диета

"Успех" на быстрой диете - это лишь иллюзия, поскольку любая потеря килограммов, скорее всего, происходит от воды, а не от жира.

Лучшая диета - это та, которую можно соблюдать всю жизнь. В частности, она должна быть: