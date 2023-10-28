Такая диета вообще "не работает", а только вредит здоровью: это стоит знать

В современном мире существуют тысячи разнообразных способов избавиться от лишнего веса. Однако, часто соблюдая ту или иную диету, человек никак не худеет и еще вредит здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога и семейного врача Юлии Коваль в Instagram.
Организм нуждается в энергии, чтобы функционировать и удовлетворять все потребности. Диетолог говорит, что скорость метаболизма в покое (расход энергии, когда тело находится в покое) составляет наибольшую часть общих затрат энергии.
К тому же существует мнение, что для того, чтобы похудеть, нужно урезать рацион и придерживаться низкокалорийного питания.
"Низкокалорийными диетами можно считать диеты с рационом 800 - 1200 ккал. По такому принципу и существует большинство марафонов похудения в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Юлия Коваль добавила, что результат будет, но при таком типе питания цифра порадует только в конце.
Однако, человек должен быть готов к тому, что:
"Возможно, уже нужно понять, что по обещанным быстрым результатам вас ожидает другое, что процесс похудения нужно рассматривать в долгосрочной перспективе", - говорит диетолог.
"Успех" на быстрой диете - это лишь иллюзия, поскольку любая потеря килограммов, скорее всего, происходит от воды, а не от жира.
Лучшая диета - это та, которую можно соблюдать всю жизнь. В частности, она должна быть:
Ранее мы сообщали, как после 40 лет не набрать вес.
Также мы писали, что такое Гарвардская тарелка и какие продукты в нее входят.