"Так и нет тела". Ирина Федишин рассказала о гибели двоюродного брата-военного

Украинская певица Ирина Федишин, которая в 2023 году потеряла на войне двоюродного брата Романа, откровенно рассказала о его гибели.

Семья воина до сих пор не получила его тело. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Федишин Маши Ефросининой.

По свидетельствам побратимов, 34-летний Роман погиб в бою под Соледаром в феврале 2023 года.

"Он остался на той территории, оккупированной. Знаю, что ребята там пытались как-то достать его, но ничего не получилось. Ну и, конечно, мы в поисках бились - звонили куда можно, но ничего из этого не вышло. Так и нет тела", - поделилась певица.

Федишин много общалась с бригадой брата. Они сообщили, что на месте гибели был прилет.

"Он еще носил на себе такой гранатомет большой. И какой-то говорит друг там: "Я хотел его как бы потянуть, чтобы эвакуировать. Но у него, ну... отвалилась рука. И он его не эвакуировал", - рассказала она.

Федишин с братом Романом (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

По словам Ирины, двоюродный брат сам принял решение присоединиться к защите страны. Почти год он готовился к борьбе с российским врагом.

Роман был энергичным, светлым и позитивным. Он очень любил свою сестру и всегда старался ее поддерживать.

"Не прожил он той жизни... Ушел молодым, энергичным - так, как и все ребята в этом ужасе войны. Он был очень светлым. И он любил меня - я это очень чувствовала. Он так защищал меня. Когда происходили какие-то скандалы, он меня поддерживал капец как", - вспомнила Ирина.

Ирина Федишин о гибели двоюродного брата (скриншот)

Она также рассказала о последней встрече с братом. Это произошло 26 января на концерте в Трускавце - тогда Роман приехал на 10 дней в отпуск.

"Мы сфотографировались, попрощались. Он еще забегал в гости, рассказывал мне о войне. И когда мы прощались в коридоре - я это очень запомнила - он меня обнимал раза три", - поделилась певица воспоминаниями.

"Он еще останавливался, что-то рассказывал, потом опять обнимал. А внизу уже друг его ждал. Он говорит: "Ну все, Ира, ну все, давай". А я: "Ромчик, все, давай, держись". И погиб... Погиб за нашу Украину. Отдал свою жизнь", - добавила она.

Ирина также прокомментировала реакцию россиян на гибель ее брата. Они насмехались над трагедией и выставляли фото с отвратительными комментариями.

"В тех Telegram-каналах писали: кто, типа, что-то найдет, то за какое-то вознаграждение. Было там много историй. Я видела ту фотографию, кстати, как он лежал убитый возле того дома. Ребята сфоткали, потому что у нас еще была надежда: возможно, они ошиблись, возможно, это не он", - рассказала она.

Ирина Федишин с братом Романом (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Боль от потери родного человека Ирине, как и многим, пережить трудно. Однако в то же время память о воине заставляет певицу продолжать помогать и не опускать руки.

"Это очень больно на самом деле. Но эта боль не дает шансов опустить руки. Наоборот - она заставляет изо всех сил бороться за нашу Украину, помогать нашим ребятам, чтобы они возвращались живыми с фронта. И несмотря на все - помогать им, чтобы таких историй было меньше", - поделилась Федишин.