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Таїть серйозну небезпеку: Комаровський розповів, чим небезпечне сухе повітря

Автор: Дарья Русина

Євген Комаровський поділився цінною інформацією

Лікар Євген Комаровський розповів, чим небезпечне сухе повітря та поділився інформацією про деякі цікаві дослідження щодо коронавірусу. Про це інформує експерт на своєму YouTube-акаунті.

"Проведене в Австралії дослідження довело небезпеку сухого повітря. На кожен відсоток зниження відносно вологості повітря припадає наростання захворюваності на 7-8%. Ймовірність інфікування багаторазово вище у невентильованих приміщеннях, де купа людей і низька вологість", - прокоментував Комаровський.

А ось в Голландії провели дослідження вентиляційних систем в будинках престарілих: практично скрізь в системах вентиляції виявили коронавірус. Ця ситуація говорить про те, що нам необхідні нові технологічні ідеї з приводу того, як вентилювати приміщення, особливо там, де зосереджені люди з групи ризику.

"Дуже серйозне дослідження, яке справило на мене враження, - це аерозолі або проби повітря, зібрані в лікарняній палаті на відстані 5 метрів від пацієнта. Вони містили вірус і це було в кімнаті, де 6 разів на годину змінювалося повітря і проводилося ультрафіолетове опромінення", - зазначив доктор.

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Тобто концентрація вірусу в лікарняних палатах максимально велика і тому, за словами Комаровського, завжди варто враховувати ризики при відвідуванні медичних установ.

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