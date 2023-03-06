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Таинственная смерть. Умерла 14-летняя украинка, которую нашли едва живой на английском пляже

Трагическое событие произошло 4 марта (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

14-летнюю украинку обнаружили без сознания на пляже 4 марта в южном Девоне в Великобритании. Девушку доставили в больницу, но она скончалась.

Об этом сообщает ресурс Sky news.

Что известно об инциденте

В полиции сообщили, что им позвонили по телефону в субботу вечером, чтобы заявить об исчезновении девушки-подростка из района Долиш в Девоне.

Поиски проводились при поддержке вертолета полиции и береговой охраны. В результате на пляже Долиш обнаружили девушку без сознания.

Украинку доставили вертолетом в Королевскую больницу Девон и Эксетер, где она впоследствии скончалась.

Полиция сообщила о трагическом событии ближайших родственников и провела процедуру опознания.

Какая причина смерти украинского подростка

Пока смерть рассматривают как выясненную. Правоохранительные органы призывают всех, кто имеет записи с камер видеонаблюдения или дверного звонка, которые могут помочь расследованию, сообщить им об этом.

"Погибшая девушка была гражданкой Украины, проживавшей в районе Долиш. В настоящее время эта смерть рассматривается как невыясненная, и продолжается расследование относительно обстоятельств этой гибели. Наши мысли с семьей и друзьями девушки-подростка в это трагическое время", - заявила детектив-инспектор Бекки Дэвис из полиции Девона и Корнуолла.

Также она отметила, что местная полиция связалась с украинским посольством и сообщила Министерству внутренних дел об этом инциденте.

Британская полиция пока не заявляет о том, были ли обнаружены следы насилия на теле девушки.

Добавим, что Долиш - приморский курортный городок с населением 13 тыс. человек.

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