Не було навіть таблички: у Рівному гойдалки скалічили двох дітей

Карусель впала на дітей (Колаж РБК-Україна)

Власник парку відпочинку каже, що діти винні самі

В Рівному, на території спортивного пейнтбольного клубу "Отаман" гойдалки придавили двох неповнолітніх дітей. Про це розповів один з очевидців події UA: Рівне.

Трагедія сталася в неділю ввечері в пейнтбольному клубі по вулиці Чорновола у Рівному. Компанія батьків замовила в оренду альтанку на території клубу. Поки батьки сиділи за столом, діти гралися на дитячому майданчику. Двоє хлопчиків залізли на карусель, яка не працювала і практично відразу перекинулися. Карусель впала на дітей зверху.

"Піднімали гойдалку всі, хто тут знаходився. Прибігли всі з "Отамана", крім адміністрації. Я її не можу підняти, а вона придавила двох діток. Діти сіли, двигун не підключений, а вона впала. Воно повинно бути закріплено в першу чергу. Інакше повинна була бути табличка: будь ласка, діти не заходьте, небезпечно". Власник приїхав, каже, вона не повинна бути закріплена", - розповів батько однокласника одного з постраждалих хлопчиків.

Гойдалки травмували дітей (Скріншот)

Директор клубу припустив, що на карусель залізли не два хлопчика, а більше і саме це стало причиною падіння.

"Чому так вийшло – не розумію. Ці гойдалки від виробника і так повинні бути закріплені. Це кріплення з заводу, і воно не кріпиться до землі. Ми самі тестували, каталися, дорослі і все трималося нормально. Звичайно, ми зробимо все, щоб такого не повторилося. Я теж батько", - розповів Валентин Манчук.

Відомо, що один хлопчик отримав травму голови. Йому викликали швидку допомогу, надали першу допомогу і госпіталізували дитину. Другий постраждалий відбувся подряпинами та синцями. Його батьки забрали додому.

Дітей придавило гойдалкою на дитячому майданчику (Телеканал UA: Рівне)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Волині втопився у ставку півторарічний хлопчик.

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