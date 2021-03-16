Таблеток для відновлення немає: Комаровський розповів, як пережити постковідний синдром

Лікар пояснив, що найкращий спосіб відновлення після коронавірусу – це спорт і відсутність негативу. Сам процес може зайняти від декількох місяців до декількох років.

Але на жаль, за словами Комаровського, не існує таблеток, які б допомогли повернути організм в норму після перенесеного COVID-19. Однак прискорити процес відновлення можливо за допомогою простих способів.

"Відновлення – це дозовані фізичні навантаження, це свіже повітря. Але найголовніше – нагнітання. Відсутність ось цього "все пропало, все пропало", - зазначив Євген Комаровський.

Він додав, що по телевізору перестали показувати позитивні сюжети й замість цього журналісти виводять в ефір ролики про те, як герої кричать, б'ються, б'ють один одному пики.

Лікар запропонував телеканалам хоча б дозовано створювати людям позитивні емоції.

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