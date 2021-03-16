RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Таблеток для відновлення немає: Комаровський розповів, як пережити постковідний синдром

Автор: Анна Шиканова

Український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський розповів способи, які допоможуть пережити постковідний синдром.

Доктор Комаровський в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко на каналі "Власть vs Влащенко" зазначив, що процес відновлення може зайняти навіть кілька місяців.

Лікар пояснив, що найкращий спосіб відновлення після коронавірусу – це спорт і відсутність негативу. Сам процес може зайняти від декількох місяців до декількох років.

Але на жаль, за словами Комаровського, не існує таблеток, які б допомогли повернути організм в норму після перенесеного COVID-19. Однак прискорити процес відновлення можливо за допомогою простих способів.

"Відновлення – це дозовані фізичні навантаження, це свіже повітря. Але найголовніше – нагнітання. Відсутність ось цього "все пропало, все пропало", - зазначив Євген Комаровський.

Він додав, що по телевізору перестали показувати позитивні сюжети й замість цього журналісти виводять в ефір ролики про те, як герої кричать, б'ються, б'ють один одному пики.

Лікар запропонував телеканалам хоча б дозовано створювати людям позитивні емоції.

Доктор Комаровський розповів, як пережити постковідний синдром

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, коли потрібно вакцинуватися перехворівшим на COVID-19 і тим, хто ще не хворів раніше.

А також розповідали про те, що Комаровський відверто поділився своєю історією про коронавірус і зізнався, що буде вакцинуватися обов'язково.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Євген КомаровськийКомаровскийКоронавірус
Читайте також
В Україні виявили новий різновид британського штаму коронавірусу: що відомо
Картина хвороби відрізняється: експерти вказали на небезпеку британського штаму коронавірусу
Прогноз погоди