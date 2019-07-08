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Спалив свою наречену: з'явилася неприємна новина про операцію дівчині

STYLERЖиття    08.07.2019 - 18:24
Спалив свою наречену: з'явилася неприємна новина про операцію дівчині
Колаж (РБК-Україна)

Причиною сварки пари стали ревнощі нареченого

22-річна Анастасія Ковальова із Запоріжжя, яка зараз бореться за життя після того, як її облив бензином власний хлопець, не зможе бути прооперована в США. На жаль, госпіталь в Америці приймає тільки дітей. Про це повідомив Геннадій Фузайлов, який працює хірургом в Бостонському опіковому центрі, пише сайт 061.

Він сказав, що в госпіталь ніяк не можна привезти хворого старше 18 років. Про цю неприємну новину він повідомив батькам Насті Ковальової.

"Оскільки я працюю в дитячому госпіталі, то немає можливості привезти хворого, старшого 18 років. Я цю позицію оголошував родичам потерпілої. Я висловив їм свої співчуття з приводу цього обмеження", - сказав медик.

Нагадаємо, що 5 липня постраждалій від свого нареченого Анастасії зробили першу операцію. У дівчини було 90% опіків тіла. Після драматичного дня вона потрапила в реанімацію. Сім'я Ковальової дуже сподівалася, що Настю прооперують саме в Бостонській клініці, через те, що в Україні з такими опіками, на жаль, немає шансів на одужання. Перевезення постраждалої в США на спеціальному літаку коштувало б 70 тисяч доларів, така сума для родини непідйомна, тому всіх небайдужих українців попросили допомогти.

Спалив свою наречену: з'явилася неприємна новина про операцію дівчиніНастя Ковальова і Віталій Чайковський були заручені (Фото з соцмереж)

Також нагадаємо, що затриманий наречений дівчини - Віталій Чайковський розповідав у Хортицькому районному суді Запоріжжя, що після сварки зі своєю нареченою вжив спиртне і вирішив її налякати і провчити. Він купив пляшку бензину, облив кохану і нібито випадково підпалив, коли прикурював сигарету. При цьому чоловік в ході судового засідання плакав і просив пробачення, але провину заперечував. За словами Чайковського, нікого підпалювати він не хотів. Зараз він перебуває в СІЗО і йому світить до 15 років позбавлення волі.

Спалив свою наречену: з'явилася неприємна новина про операцію дівчині28-річний Віталій Чайковський підпалив дівчину (Фото: instagram.com/its_zp)

Як ми раніше писали, під Запоріжжям чоловік підпалив свою наречену після сварки.

Як повідомлялося раніше, у травні в Закарпатській області в селі Косино чоловік облив себе, будинок і автомобіль бензином і підпалив.

Спалив свою наречену: нові подробиці НП під Запоріжжям (відео) Під Запоріжжям хлопець спалив свою дівчину, перехожий просто знімав на відео
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