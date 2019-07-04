Спалив свою наречену: нові подробиці НП під Запоріжжям (відео)

Чоловік облив бензином і підпалив свою наречену прямо на вулиці. 28-річний житель селища Бобурки під Запоріжжям пояснював на суді, що хотів так "зміцнити стосунки", і свою провину не визнає. Зловмиснику 4 липня обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці. Про це передає ТСН.

Нагадаємо, що жахливий інцидент стався 2 липня ввечері на вулиці під вікнами багатоповерхового будинку, де проживала пара - вони були заручені, і дівчина в мережах часто розповідала, як вона щаслива. Коли сталася трагедія, сусіди і небайдужі люди допомагали гасити палаючу дівчину, поки інші просто знімали це на відео.

Настя Ковальова і Віталій Чайковський були заручені (Фото з соцмереж)

Постраждала перебуває у вкрай важкому стані - у неї 90% опіків тіла. За її життя борються медики опікового центру Запорізької лікарні №5. Травми настільки серйозні, що лікарі не можуть робити жодних прогнозів.

Дівчині 22 роки, її звуть Настя Ковальова. У місцевому паблику розповіли, що тих, хто бажає здати для неї кров, можуть зробити це в 5-й лікарні до 10.30.

Затриманий Віталій Чайковський розповідав у Хортицькому районному суді Запоріжжя, що після сварки зі своєю нареченою вжив спиртне і вирішив її налякати і провчити. Він купив пляшку бензину, облив кохану і нібито випадково підпалив, коли прикурював сигарету.

28-річний Віталій Чайковський підпалив дівчину (Фото: instagram.com/its_zp)

При цьому чоловік в ході судового засідання плакав і просив вибачення, але провину заперечував. За словами Чайковського, нікого підпалювати він не хотів.

"Не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим зміцнити стосунки ці. Вона поруч стояла зі мною. Дістав сигарету і прикурював. Ми спалахнули удвох. Зняв футболку, допомагав гасити її", - сказав затриманий.

Під Запоріжжям чоловік підпалив свою наречену (Фото: скріншот)

Тепер зловмисник заарештований на 60 днів. Йому загрожує 15 років в'язниці за замах на умисне вбивство.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, у травні в Закарпатській області в селі Косино чоловік облив себе, будинок і автомобіль бензином і підпалив. Його госпіталізували у важкому стані. Також при пожежі постраждала 19-річна дочка палія. Пізніше стало відомо, що чоловік помер, а трагедія розгорнулася на другий день весілля його доньки.