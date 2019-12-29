Обмін полоненими: з'явилося відео зі звільненими

Обмін полоненими (Фото: t me Realdoc)

Обмін полоненими проходить 29 грудня в Донецькій області за формулою 120 на 80

Обмін полоненими між українською стороною і бойовиками "Л/ДНР" 29 грудня проводять на КПВВ "Майорск" в Донецькій області. Всього представники ОРДЛО повинні відпустити 80 осіб. Так, обмін запланований за формулою 120 на 80.

Бойовики з угрупування "ЛНР" передали 25 українців, серед яких четверо військових. "ДНРівці" заявили про видачу 55 чоловік, а натомість повинні отримати 87.

Зазначимо, що п'ятеро екс-"беркутівців", яких суд зі скандалом і акціями протесту відпустив під особисте зобов'язання, а також у списках на обмін. Цієї ночі їх звільнили з-під варти в Київському апеляційному суді.

Обмін полоненими на Донбасі 29 грудня (Фото: скріншот)

Перед початком процесу стався інцидент на дорозі - в "сірій зоні" пасажирський автобус, що перевозили утримуваних осіб, потрапив у ДТП - транспорт врізався в мікроавтобус, який був припаркований на території КПВВ.

Фото: Обмін полоненими 29 грудня: бойовики "ЛНР" передали українській стороні 25 осіб (список)

В результаті аварії ніхто не постраждав.

У мережі показали відео процесу обміну полоненими.

Відео: Обмін полоненими на Донбасі 29 грудня за формулою 120 на 80

Також з'явилися фото звільнених в рамках обміну.

Обмін полоненими на Донбасі 29 грудня (Фото: скріншот)

На кадрах видно, як люди виходять з автобусів із сумками та пакетами в руках і прямують на верифікацію.

Фото: Telegram-канал Черговий ООС

До речі, 20 чоловік відмовилися повертатися в ОРДЛО.

Обмін відбувається спочатку з угрупованням "ЛНР", а після вже з "ДНРівцями".