Син Віктора Павліка з онкологією опинився в хоспісі: усі подробиці

Син Віктора Павліка Павло знаходиться в хоспісі (колаж: РБК-Україна)

Молодший син Віктора Павліка знаходиться в хоспісі

Молодший син відомого українського співака Віктора Павлика Павло уже два роки веде боротьбу з саркомою хребців. Деякий час він відновлювався після курсів хіміотерапії, а тепер продовжує лікування в хоспісі.

Про те, що Павло бореться з раком в хоспісі розповіла його мама Лариса Созаєва на своїй сторінці в Facebook. Вона також поділилася інформацією про те, що розмовляє з сином про смерть.

Лариса зізналася, що після розлучення з чоловіком вона захотіла змінити своє життя, тому вирішила отримати другу вищу освіту і у 2018 році вступила в університет на факультет психології.

Лариса Созаєва з сином (фото: facebook.com/Лора Созаєва)

Коли почалася сесія, вона дізналася, що у Павла рак, тому їй довелося залишити навчання, щоб більше часу проводити з сином.

"Я вчила сина приймати зі стійкістю будь-яку звістку, особливо погане, як солдат йде на війну, адже він не знає, чи повернеться живим з поля бою. Так саркома виявилася цим полем", - написала жінка.

Вона також підкреслила, що їй довелося стати "генералом у спідниці", щоб показати, що потрібно продовжувати боротися за своє життя.

Нагадаємо, син Віктора Павліка з онкологією відмовився від терапії і звернувся до однокласників.

Раніше Віктор Павлік звернувся до онкохворого сина Павла після відмови лікуватися.