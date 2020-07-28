ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Син Віктора Павліка з онкологією опинився в хоспісі: усі подробиці

Київ, Вівторок 28 липня 2020 17:42
Син Віктора Павліка з онкологією опинився в хоспісі: усі подробиці
Син Віктора Павліка Павло знаходиться в хоспісі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Молодший син Віктора Павліка знаходиться в хоспісі

Молодший син відомого українського співака Віктора Павлика Павло уже два роки веде боротьбу з саркомою хребців. Деякий час він відновлювався після курсів хіміотерапії, а тепер продовжує лікування в хоспісі.

Про те, що Павло бореться з раком в хоспісі розповіла його мама Лариса Созаєва на своїй сторінці в Facebook. Вона також поділилася інформацією про те, що розмовляє з сином про смерть.

Лариса зізналася, що після розлучення з чоловіком вона захотіла змінити своє життя, тому вирішила отримати другу вищу освіту і у 2018 році вступила в університет на факультет психології.

Син Віктора Павліка з онкологією опинився в хоспісі: усі подробиці

Лариса Созаєва з сином (фото: facebook.com/Лора Созаєва)

Коли почалася сесія, вона дізналася, що у Павла рак, тому їй довелося залишити навчання, щоб більше часу проводити з сином.

"Я вчила сина приймати зі стійкістю будь-яку звістку, особливо погане, як солдат йде на війну, адже він не знає, чи повернеться живим з поля бою. Так саркома виявилася цим полем", - написала жінка.

Вона також підкреслила, що їй довелося стати "генералом у спідниці", щоб показати, що потрібно продовжувати боротися за своє життя.

Нагадаємо, син Віктора Павліка з онкологією відмовився від терапії і звернувся до однокласників.

Раніше Віктор Павлік звернувся до онкохворого сина Павла після відмови лікуватися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України рак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся