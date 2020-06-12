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Син українського мільярдера витрачав на комп'ютерні ігри до 700 тисяч доларів на місяць

STYLERПерсони    12.06.2020 - 21:15
Син українського мільярдера витрачав на комп'ютерні ігри до 700 тисяч доларів на місяць
Син олігарха витрачав на комп'ютерні ігри неймовірні гроші (фото: РБК-Україна)

У 15 років син найбагатшого українця дуже непокоївся, що в геймерстві його всі вбивають

Молодший син українського олігарха Ріната Ахметова в підлітковому віці витрачав на комп'ютерні ігри неймовірні гроші. У 15-річному віці Алмір найняв близько 200 "асів"-геймерів, які вчили його перемагати.

Очолював і координував тоді цю групу асистентів російський стартапер Олексій Белянкін. Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

За його словами, в 20 років серед його клієнтів виявився син "найбагатшого жителя України", чиє ім'я Белянкін не розкриває. Видання стверджує, що мова може йти тільки про молодшого сина Ахметова Алміра, на той момент 15-річного підлітка (представник бізнесмена відмовився коментувати питання, не пов'язані з його професійною діяльністю).

"У людини є в житті все. І тут він заходить в гру, де він ніхто. Там його всі вбивають, а він нічого не може зробити нікому. І він такий: "Як же так?" - пояснив Белянкін мотивацію замовника.

Він зазначив, що Ахметов-молодший витрачав на ігри від 400 тисяч до 700 тисяч доларів на місяць.

Белякін зізнався, що цей та інші клієнти приносили йому тоді щомісяця по 30 тисяч доларів, і він охазяйнувався авто, земельною ділянкою і постійно подорожував.

"Золотий рудник" вичерпався, коли Ахметов заборонив синові витрачати гроші на ігри - підприємець відстежив перекази з картки.

Зараз молодшому синові Ахметова Алміру вже 23 роки. Старший син олігарха Дамір входить до наглядової ради холдингу ДТЕК і наглядову раду компанії Метінвест. Три роки тому у нього з дружиною Діаною народилася дочка.

Син українського мільярдера витрачав на комп'ютерні ігри до 700 тисяч доларів на місяцьСин українського мільярдера витрачав на комп'ютерні ігри до 700 тисяч доларів на місяць

Рінат Ахметов з синами Алміром і Даміром (архівні фото: українські ЗМІ)

Раніше ми писали про те, що схожий на королівство особняк Ахметова під Києвом показали з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, що нещодавно Forbes склав рейтинг 100 найбагатших українців, і першу сходинку посів Ахметов.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Рінат Ахметовденьгиолигархиигра
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