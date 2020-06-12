Син українського мільярдера витрачав на комп'ютерні ігри до 700 тисяч доларів на місяць

Син олігарха витрачав на комп'ютерні ігри неймовірні гроші (фото: РБК-Україна)

У 15 років син найбагатшого українця дуже непокоївся, що в геймерстві його всі вбивають

Молодший син українського олігарха Ріната Ахметова в підлітковому віці витрачав на комп'ютерні ігри неймовірні гроші. У 15-річному віці Алмір найняв близько 200 "асів"-геймерів, які вчили його перемагати.

Очолював і координував тоді цю групу асистентів російський стартапер Олексій Белянкін. Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

За його словами, в 20 років серед його клієнтів виявився син "найбагатшого жителя України", чиє ім'я Белянкін не розкриває. Видання стверджує, що мова може йти тільки про молодшого сина Ахметова Алміра, на той момент 15-річного підлітка (представник бізнесмена відмовився коментувати питання, не пов'язані з його професійною діяльністю).

"У людини є в житті все. І тут він заходить в гру, де він ніхто. Там його всі вбивають, а він нічого не може зробити нікому. І він такий: "Як же так?" - пояснив Белянкін мотивацію замовника.

Він зазначив, що Ахметов-молодший витрачав на ігри від 400 тисяч до 700 тисяч доларів на місяць.

Белякін зізнався, що цей та інші клієнти приносили йому тоді щомісяця по 30 тисяч доларів, і він охазяйнувався авто, земельною ділянкою і постійно подорожував.

"Золотий рудник" вичерпався, коли Ахметов заборонив синові витрачати гроші на ігри - підприємець відстежив перекази з картки.

Зараз молодшому синові Ахметова Алміру вже 23 роки. Старший син олігарха Дамір входить до наглядової ради холдингу ДТЕК і наглядову раду компанії Метінвест. Три роки тому у нього з дружиною Діаною народилася дочка.

Рінат Ахметов з синами Алміром і Даміром (архівні фото: українські ЗМІ)

Раніше ми писали про те, що схожий на королівство особняк Ахметова під Києвом показали з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, що нещодавно Forbes склав рейтинг 100 найбагатших українців, і першу сходинку посів Ахметов.

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Автор: Володимир Костирін