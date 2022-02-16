Син Єлизавети II врегулював справу про зґвалтування: зробить "істотну пожертву"

Відкуп від позову

Про позасудове вирішення питання внаслідок домовленостей відповідача з позивачкою розповів адвокат Джуффре Девід Бойес, подавши у вівторок в Нью-Йорку відповідний документ.

Захисник позивачки зазначив, що обидві сторони подадуть заяву про врегулювання питання після того, як Джуффре отримає грошову компенсацію. Її сума не розголошується.

За даними британських ЗМІ, мова може йти приблизно про 10 мільйонів доларів.

Історія зі звинуваченням у сексуальному насильстві

Американка Джуффре стверджує, що в 17-річному віці її продав засуджений сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн, і тричі примушував до інтиму з принцом Ендрю в Лондоні.

Сам же син королеви Британії неодноразово заперечував будь-які правопорушення.

Справа принца Ендрю і Вірджинії Джуффре (колаж з використанням фото Getty Images)

Раніше в січні адвокати члена британської королівської сім'ї заявили про відхилення позову після того, як з'ясувалося, що Епштейн досягла мирової угоди з Джуффре в розмірі 500 тисяч доларів, в якому вона погодилася не подавати до суду на будь-якого іншого "потенційного відповідача".

Тоді суддя Льюїс А. Каплан з Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка відмовився задовольнити клопотання монаршої сім'ї про відхилення.

Нинішня спільна заява адвокатів не зачіпає питання про відповідальність принца Ендрю у даній справі.

Про що домовилися сторони

"Принц Ендрю має намір зробити істотне пожертвування на благодійність пані Джуффре на підтримку прав жертв. Принц Ендрю ніколи не збирався очорнювати персону пані Джуффре, і він визнає, що вона постраждала як жертва жорстокого поводження, так і в результаті несправедливих публічних нападок", - йдеться в документі, поданому юристами.

Яку суму жертвує принц Ендрю для Джуффре - юристи не називають (фото: Getty Images)

Також адвокат додав, що бізнесмен Джеффрі Епштейн "протягом багатьох років продавав незліченну кількість молодих дівчат", а сам британський принц шкодує про свій зв'язок зі скандальним підприємцем і "високо оцінює хоробрість Джуффре та інших, хто вижив, у захисті себе та інших".

"Він обіцяє продемонструвати свій жаль про свій зв'язок з Епштейном, підтримуючи боротьбу зі злом торгівлі людьми в цілях сексуальної експлуатації та підтримуючи її жертв", - висловився юрист про плани принца Ендрю, герцога Йоркського.

Наслідки скандалу для принца Ендрю

13 січня Букінгемський палац опублікував заяву про королівський статус Ендрю, в якому говорилося, що він позбавлений всіх військових звань і королівського покровительства, і таким чином відповідатиме перед Фемідою як приватна особа.

Як очікується, 61-річний принц Ендрю зможе зберегти титул герцога Йоркського і своє місце в черзі престолонаслідування, яке наразі займає 9 місце після двох дітей принца Гаррі і Меган Маркл. Однак він більше не буде використовувати титул "Його Королівська Високість" у жодній офіційній якості.

Скандал серйозно заплямував репутацію принца Ендрю (фото: Getty Images)