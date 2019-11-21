Син Єлизавети II склав повноваження після секс-скандалу: усі деталі

Королева Великобританії Єлизавета II "звільнила" свого середнього сина Ендрю. Герцогу Йоркському відтепер не потрібно буде з'являтися на офіційних заходах та брати участь у благодійних фондах королівської сім'ї. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Причиною відсторонення королівського сина є його дружба з американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Останній був звинувачений у педофілії та втягненні неповнолітніх у проституцію і заарештований в липні 2019 року. Епштейн покінчив з собою в тюремній камері через місяць після затримання. Основною версією слідства є самогубство.

Букінгемський палац провів екстрену нараду, в результаті якої було вирішено усунути Ендрю, щоб вберегти репутацію королівської сім'ї. При цьому герцог Йоркський сам звернувся до королеви з проханням звільнити його від обов'язків.

Королева Єлизавета II і принц Ендрю (фото: The Royal Family)

"Це був дуже важкий момент для них обох (Єлизавети і Ендрю). Його репутація розбилася вщент. Навряд чи він зможе коли-небудь повернутися до виконання королівських обов'язків", - пише видання The Sun.

Ендрю каже, що шкодує про свою дружбу з Епштейном і сподівається, що репутація сім'ї буде відновлена. Варто відзначити, що герцог Йоркський був помічений разом з Епштейном вже після того, як тому оголосили про підозру.

Принц Ендрю більше не буде отримувати зарплату, яка за грантами виплачується королівській сім'ї від британського уряду.

Принц Ендрю і Джеффрі Епштейн (фото: NEWS SYNDICATION)