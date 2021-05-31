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Актор, який зіграв роль Тарзана, трагічно загинув

Автор: Людмила Жукова

У США трагічно загинув актор Джозеф Лара, який зіграв роль Тарзана в знаменитому серіалі 90-х років. Йому було 58 років.

Про це повідомляє видання Tennessean.

Сама авіакатастрофа сталася в штаті Теннессі. Разом з актором загинула його дружина, 66-річна Гвен Лара-Шамблін, і ще п'ять осіб - чотири пасажири і пілот.

Літак Cessna C501, звалився в озеро Персі Пріст через кілька хвилин після вильоту з Палм-Біч (штат Флорида). Хто ним керував - зараз невідомо. Ніхто з тих людей, які знаходилися на борту не мав ліцензії на управління повітряним судном цього типу.

За інформацією видання, на записі розмови пілота з диспетчером явно чути звуковий сигнал, що свідчить про виниклу несправність літальної машини.

Джозеф Лара виконав роль Тарзана (фото: gettotext.com)

За свою артистичну кар'єру Джо Лара зіграв у багатьох бойовиках, пригодницьких фільмах і серіалах. Найвідоміші з них - "Конан", "Рятувальники Малібу", "Тарзан на Манхеттені", "Тарзан: героїчні пригоди", "Тарзан: історія пригод" (серіал), "сталевий кордон", "Американський кіборг: сталевий воїн" та інші.

На початку 2000-х років Джозеф залишив кінокар'єру і зайнявся музикою.

Як ми раніше писали, у Києві помер відомий актор театру і кіно, заслужений артист України, засновник Київського молодого театру Ярослав Гаврилюк.

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