Праздновали день рождения: под Одессой пьяные подростки разнесли кладбище

Что известно об инциденте

По данным правоохранительных органов, юноша и девушка праздновали свое 15-летие на кладбище, а позже решили "развлечься". Результатом их веселья стало повреждение четырех крестов (два металлических, каменный и деревянный), надгробной плиты, таблички и камня.

Также на одном из участков пьяные подростки сорвали с петель калитку.

Отмечается, что на кладбище именинники употребляли вино. Скорее всего, на праздновании дня рождения было больше людей, поскольку на месте нашли две двухлитровые пластиковые бутылки, пять одноразовых стаканчиков и две упаковки от сосисок.

Какое наказание грозит подросткам

Правоохранительные органы уже начали досудебное расследование по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".

Если вину докажут, то фигурантам дела грозит от 17 тыс. грн штрафа до 3 лет за решеткой.

Добавим также, что это не первый подобный случай вандализма на местном кладбище Рени.

Так, в августе 2017 года охранник кладбища сообщил о повреждении четырех могил. Тогда полицейские также возбудили дело по статье "надругательство над местом захоронения".

А в октябре 2018 года неизвестные повалили на землю и повредили надгробия на четырех могилах на старом еврейском кладбище в Рени.

Последствия вандализма на кладбище в 2017 году (скриншот)