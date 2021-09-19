Священики розвіяли популярні міфи про вакцинацію: церква не проти

Православна церква України

"Свою точку зору з приводу щеплень наша Церква озвучила ще на початку пандемії та чітко зазначила, що в ПЦУ немає заперечень проти вакцинації. Щеплення не суперечать ні Божим заповідям, ні принципам християнської віри. Одночасно з цим церква не змушуватиме кожного робити вакцинацію. Процедура повинна бути добровільною та усвідомленою. Кожна людина вільна прийняти власне зважене і відповідальне рішення, яке буде спиратися виключно на професійні рекомендації медиків та індивідуальні показники здоров'я", - пояснив отець Михайло Омельян, священник ПЦУ.

Він додав, що вже отримав дві дози вакцини Pfizer і свідомо пішов на такий крок, щоб спілкуватися з вірянами без обмежень.

Українська православна церква (Московського патріархату)

Як зазначив речник УПЦ МП, отець Михайло Данилевич, питання вакцинації не є релігійним, а суто медичним. Тому в церкві немає жодних застережень з цього приводу. Важливо, щоб вакцини були якісні та дієві.

"Ці сироватки поки "молоді", і ми досі не можемо знати, як вони вплинуть на наше здоров'я. Треба, щоб процес вакцинації був добровільним і не порушував права людини", - пояснив Данилевич.

Він зізнався, що ще не вакцинувався від коронавірусу і вважає, що людям потрібно надати максимальну інформацію про вакцину, щоб не було додумувань і страхів.

"Християнська громада насторожено ставиться до будь-яких засобів контролю над людиною, пояснюється словами зі Святого Письма, де йдеться про те, що в кінці світу будуть ставити на праву руку і на лоб друк антихриста. Не сказано, що це буде за друк, і з чого вона буде складатися. Йдеться лише про сам факт. І тому будь-які речі, які хоча б побіжно нагадують про це, абсолютно виправдано викликають у християн настороженість. З іншого боку - деякі погляди є все-таки перебільшені та радикалізовані", - сказав Данилевич.

Він підкреслив, що раніше люди вакцинувалися від віспи та кору, так чому б і не вакцинуватися від коронавірусу.

Греко-католицька церква

Голова пресбюро Київської єпархії УГКЦ, отці Андрій Боднарук нагадав, що одними з перших вакцинувалися Папа Франциск і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Вони своїм прикладом показали позицію щодо вакцини. Церква не має упередженості стосовно вакцинації, але підкреслює – рішення має бути добровільним.

"Якщо хтось вважає, що вакцина - це якийсь сатанинський задум, то це неправильно. Нечистий діє таким чином, щоб змусити людей жити в страху. У той час, як Бог діє інакше - він спонукає нас до дій. Дією в цьому випадку є саме колективна імунізація. Пам'ятайте, що від наших дій залежить життя і здоров'я інших людей. Будемо відповідальними та свідомими!"- підкреслив отець Андрій Боднарук.

Римсько-католицька церква

Вікарний священник костелу Святого Миколая в Києві, отець Богдан Савицький вважає, що до здоров'я потрібно мудро і розсудливо ставитися, за прикладом Папи Римського. Але визнав, що вакцинація не є однозначною панацеєю від коронавірусу. Це може значно знизити ризик тяжкого перебігу хвороби, допомагає перехворіти без ускладнень.

"Треба також пам'ятати, що вакцинація потрібна не тільки для власної безпеки, але і для безпеки оточення. І сьогодні вибирати щеплення - значить бути відповідальним перед своїми рідними, близькими, перед колегами та суспільством в цілому. Але я, наприклад, не вважаю за доцільне закликати до вакцинації під час священних літургій. Адже це час насамперед для молитви, для Бога. Господь недарма кожного з нас наділив свободою і розумом, щоб ми були вільні у своєму виборі та вирішували, вакцинуватися чи ні", - зазначив отець Богдан Савицький.

Він додав, що до версії про чипування ставиться дуже скептично, так сироватка від коронавірусу – така ж сироватка, як і проти інших хвороб. І розумна людина не буде довірити в такі згубні думки.

Як зазначив Богдан Савицький, він сам вже вакцинувався і вважає це одним з наймудріших рішень у житті.