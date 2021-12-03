Священник УГКЦ: "купівля COVID-сертифікату це гріх, якщо придбали - покайтеся"

Річ у тому, що купуючи сертифікат ви маєте справу з обманом, а це гріх.

"Тут є об'єктивна дія, матеріальна дія, обман. Ми маємо справу з обманом", - сказав Михальчук.

Отець Тарас зазначив що обманювати безумовно не можна, бо в результаті це дає негативні наслідки. Священик попереджає, що так робити не можна.

При покупці covid-сертифіката ви повинні розуміти, що наражається на небезпеку людина, яка цим займається, уточнив священик.

"Я особисто, як священик, дуже прошу - не купуйте цих речей! Не хочете робити щеплення, Ви маєте на це право, але купувати ці речі – я дуже прошу не робіть цього", – сказав отець Тарас.

Отець Тарас закликає покаятися тих, хто купив сертифікати.

"Коли людина каже, що я хочу купувати таку річ (сертифікат - ред.), то я її застерігаю. Але якщо ви це вже зробили, то я дуже прошу – йдіть покайтеся", – розповів він.