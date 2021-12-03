RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Священник УГКЦ: "купівля COVID-сертифікату це гріх, якщо придбали - покайтеся"

Автор: Людмила Жукова

Підроблені сертифікати вакцинації від коронавірусу в Україні - вже далеко не новина. Але священик УГКЦ закликав українців, які купили цей документ покаятися, адже це гріх.

Про це повідомив священнослужитель УГКЦ Тарас Михальчук, передає "24 канал".

Річ у тому, що купуючи сертифікат ви маєте справу з обманом, а це гріх.

"Тут є об'єктивна дія, матеріальна дія, обман. Ми маємо справу з обманом", - сказав Михальчук.

Отець Тарас зазначив що обманювати безумовно не можна, бо в результаті це дає негативні наслідки. Священик попереджає, що так робити не можна.

При покупці covid-сертифіката ви повинні розуміти, що наражається на небезпеку людина, яка цим займається, уточнив священик.

"Я особисто, як священик, дуже прошу - не купуйте цих речей! Не хочете робити щеплення, Ви маєте на це право, але купувати ці речі – я дуже прошу не робіть цього", – сказав отець Тарас.

Отець Тарас закликає покаятися тих, хто купив сертифікати.

"Коли людина каже, що я хочу купувати таку річ (сертифікат - ред.), то я її застерігаю. Але якщо ви це вже зробили, то я дуже прошу – йдіть покайтеся", – розповів він.

Як ми раніше писали, в Україні зобов'язали пред'являти COVID-документи при заселенні в гірськолижні готелі.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації