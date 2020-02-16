Священик РПЦ образив незаміжніх жінок: тимчасова втіха

У Російській православній церкві протоієрей Димітрій Смирнов образив незаміжніх жінок, обізвавши їх безкоштовними повіями. Про це священик заявив на зустрічі з учасниками православного співтовариства "OrthodoxBRO".

"У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться казати, що: "Я безкоштовно повія", тому кажуть: "У мене цивільний шлюб". Добридень! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги - і все, а так, ніхто тебе за жінку не вважає", - заявив голова патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов.

Димитрій Смирнов (фото: facebook.com/groups/dimitrysmirnov)

Священик додав, що чоловіки, які перебувають у цивільному шлюбі, вважають своїх дружин просто тимчасовою втіхою. "Тому що, якби він ставився до неї як до дружини, – ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, ніяких проблем", - сказав представник церкви.

Нагадаємо, що в селі Морозівка Київської області священик назвав загиблого українського військового Дениса Поповича "братовбивцею". Мати бійця сильно засмутилася після того, як вона прийшла в церкву разом з родиною в день народження загиблого сина, але священик вигнав всю сім'ю з храму.