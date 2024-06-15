"Свои кошмары": Залужный удивил новым постом

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, продолжающий подготовку для работы в качестве посла в Великобритании, сделал новый пост и заинтриговал украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Залужного.
Так, Залужный опубликовал изображение хаски в горах. Рисунок, скорее всего, был создан ИИ. А в описании к картинке он оставил короткое предложение.
"Каждому поколению снятся свои кошмары", - написал Залужный.
Пост Залужного (скриншот)
Он не стал объяснять, что именно видит во сне. Впрочем, в комментариях Залужный все же ответил на вопросы фанатов и заинтриговал еще больше.
"Что вам снилось?" - спрашивали пользователи.
"Не мне", - ответил бывший главнокомандующий.
Также в комментариях можно заметить адвоката и военного Маси Найема. Он решил рассказать о своем сне.
"Сегодня снилось, что убил двух человек и готовился, что полиция будет задерживать. Проснулся со счастьем, что это был только сон", - написал Найем.
Другие комментаторы либо спрашивали, на что мог намекать Залужный, либо делились собственными мыслями. В частности, они пишут:
К слову, недавно Залужный умилил сеть новым селфи с любимой и честно ответил на вопросы фанатов.
Кроме этого, недавно стало известно, что блоггерша-миллионница взялась "воспитывать" военных, которые не помогли ей донести цветы.