"Свои кошмары": Залужный удивил новым постом

Что запостил бывший главнокомандующий

Так, Залужный опубликовал изображение хаски в горах. Рисунок, скорее всего, был создан ИИ. А в описании к картинке он оставил короткое предложение.

"Каждому поколению снятся свои кошмары", - написал Залужный.

Пост Залужного (скриншот)

Он не стал объяснять, что именно видит во сне. Впрочем, в комментариях Залужный все же ответил на вопросы фанатов и заинтриговал еще больше.

"Что вам снилось?" - спрашивали пользователи.

"Не мне", - ответил бывший главнокомандующий.

Что ответил Залужный (скриншот)

Также в комментариях можно заметить адвоката и военного Маси Найема. Он решил рассказать о своем сне.

"Сегодня снилось, что убил двух человек и готовился, что полиция будет задерживать. Проснулся со счастьем, что это был только сон", - написал Найем.

Другие комментаторы либо спрашивали, на что мог намекать Залужный, либо делились собственными мыслями. В частности, они пишут: