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"Свои кошмары": Залужный удивил новым постом

Суббота 15 июня 2024 17:21
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"Свои кошмары": Залужный удивил новым постом Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, продолжающий подготовку для работы в качестве посла в Великобритании, сделал новый пост и заинтриговал украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Залужного.

Что запостил бывший главнокомандующий

Так, Залужный опубликовал изображение хаски в горах. Рисунок, скорее всего, был создан ИИ. А в описании к картинке он оставил короткое предложение.

"Каждому поколению снятся свои кошмары", - написал Залужный.

&quot;Свои кошмары&quot;: Залужный удивил новым постом

Пост Залужного (скриншот)

Он не стал объяснять, что именно видит во сне. Впрочем, в комментариях Залужный все же ответил на вопросы фанатов и заинтриговал еще больше.

"Что вам снилось?" - спрашивали пользователи.

"Не мне", - ответил бывший главнокомандующий.

&quot;Свои кошмары&quot;: Залужный удивил новым постомЧто ответил Залужный (скриншот)

Также в комментариях можно заметить адвоката и военного Маси Найема. Он решил рассказать о своем сне.

"Сегодня снилось, что убил двух человек и готовился, что полиция будет задерживать. Проснулся со счастьем, что это был только сон", - написал Найем.

Другие комментаторы либо спрашивали, на что мог намекать Залужный, либо делились собственными мыслями. В частности, они пишут:

  • "После темной ночи всегда приходит рассвет, и кошмары исчезают"
  • "Эти кошмары каждый день и ночь. Боже, дай нам сил все выдержать и не сойти с ума!"
  • "После Победы уже выспимся вволю"
  • "Каждое поколение имеет шанс их побороть"
  • "Кошмары - неопределенное и неосознанное бегство от страхов неудач. Так же как и интуиция - неосознанный опыт"
  • "Эти нам будут сниться до конца жизни"
  • "Придет утро и исчезнут все кошмары".

К слову, недавно Залужный умилил сеть новым селфи с любимой и честно ответил на вопросы фанатов.

Кроме этого, недавно стало известно, что блоггерша-миллионница взялась "воспитывать" военных, которые не помогли ей донести цветы.

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Валерий Залужный
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