Свій метод: Ломаченко показав, як побороти коронавірус

Коронавірус в Україні та світі не повинен заганяти людей в зневіру і викликати жах, впевнений Василь Ломаченко. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO й найтитулованіший український боксер закликав зберігати позитив у будь-якій непростій ситуації.

Безстрашний 32-річний Лома озброївся не тільки гарним настроєм, але і мечем та сокирою, а кумедне фото опублікував у своєму Facebook.

Для боротьби з небезпечним коронавірусом, на думку Василя, можуть відмінно підійти такі "засоби профілактики".

"У кожного свої методи боротьби з вірусами", - пояснив чемпіон, і порадив зберігати почуття гумору і не панікувати у будь-якій ситуації.

Крім того, Ломаченко поцікавився у своїх підписників в мережі про інші надійні засоби захисту від COVID-19.

Василь Ломаченко розповів про методи боротьби з коронавірусом (Фото: facebook.com/VasylLomachenko)

"Є ідеї інших дієвих народних методів?" - запитав боксер.

Бойовий дух Ломаченка дійсно підняв настрій юзерам і вони, жартуючи, підтримали тему з "альтернативними" способами боротьби з коронавірусом.

Фото: скрін коментарів facebook.com/VasylLomachenko

До речі, нещодавно друг Ломаченка, чемпіон світу Олександр Усик також прокоментував ситуацію з коронавірусом - український супертяж стверджує, що є серйозніші проблеми, і зациклюватися на вірус не варто.

Як повідомлялося раніше, Ломаченко днями перервав підготовку до об'єднавчого бою через коронавірус та повернувся в Україну, і вихід на ринг проти володаря поясу IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса перенесли - на невизначений час.