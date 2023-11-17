"Свобода в нашій крові". Певец из Мариуполя посвятил песню и видео герою, который в 26 погиб на войне

Романтический музыкант Никита Леонтьев, более известный как ENLEO, в День студента выпустил свой дебютный альбом. Одновременно с ним и вышел видеоклип на главную песню пластинки "Молодость". Работа раскрывает душевное состояние артиста и отвечает на вопрос: "Так что такое молодость в наше время?". Также она посвящена другу Никиты Данилу Подыбайлу ("Наруто") - поэту, музыканту, воину ВСУ, погибшему, защищая Украину на Донбассе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о клипе ENLEO, который уже есть на YouTube-канале артиста.

Что известно о "Молодости"

Леонтьев говорит, что клип "Молодость" имеет большое значение для него. Ведь Данил был не только воином, но и музыкантом, поэтом и оператором, но и его очень близким другом из Мариуполя.



Сам Подыбайло еще юным участвовал в акциях в поддержку евроинтеграции в Мариуполе и ездил на киевский Евромайдан. Затем активно волонтерил, учился на историка, был соорганизатором фестиваля "З країни в Україну", прошел срочную службу. И все это - в родном городе.

После начала полномасштабного вторжения находился в блокадном Мариуполе. Одним из первых сообщил об авиаударах по городу. Вместе с волонтерами свободного пространства "Халабуда" помогал гражданским и военным.

В апреле сумел уехать из Мариуполя. На блокпосте перед Бердянском его задержали оккупанты, увидев у него тактический ремень. В течение ночи его пытали в полицейском участке Бердянска, но благодаря сообразительности Даниил смог сбежать из плена.

После выезда на свободную территорию Украины поступил в ряды 128-го батальона 112-й бригады ТрО, служил в Отдельном подразделении аэроразведки "Ангелы". Участвовал в обороне Киевщины, Слобожанском контрнаступлении и Битве за Бахмут.

1 июня 2023 Даниил погиб вместе со своим напарником Александром Войтенко ("Раста") во время выполнения боевого задания. Ему было всего было 26 лет…

Даниил Подыбайло (фото: wikipedia.org)

По словам ENLEO, снявшихся в клипе на "Молодость" людей объединяют "свобода души и огонь в глазах, и их родной город - Мариуполь".

"Актерами в видео стали те, кто пережил и почувствовал на себе важность настоящего и цену свободы", - говорит музыкант.

В частности, в съемках приняли участие художники, волонтеры и музыканты.

волонтер Владимир Татаренко, которого россияне взяли в плен на Азовстали и пытали

художница Мария Дьяконова

16-летний волонтер Федор, постоянно открывающий новые сборы, и уже собравший более 200 000 грн для ВСУ, и другие друзья и знакомые артиста.

Режиссеры видео Мари Погребинская и Павел Закревский говорят, что им "было чрезвычайно важно, чтобы в этой работе появились мариупольцы", потому что "они знают цену сегодняшнего дня и цену свободы, каждому из них пришлось покинуть свой дом, их место силы, взросление и сильнейших мечтаний".

Добавим, что в альбом "Молодость", частью которого стала выше упомянутая экранизированная песня, вошли 9 треков. Среди них уже всем известные "Чорне море", "М'ятна ніч", "Бій подушками" и "Вальс під вибухи".