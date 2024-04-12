Мировая поп-звезда скончалась в возрасте 30 лет. Она была выдающейся фигурой

Известная певица, участник суперпопулярного шоу SuperStar K2, звезда кей-поп-музыки Пак Бо Рам (Park Bo Ram) внезапно умерла в возрасте 30 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание All K-Pop.
Известно, что сердце певицы перестало биться в ночь на 12 апреля.
Накануне, как рассказали представители южнокорейской полиции, она была на частной вечеринке у своего друга.
Пак Бо Рам (фото: instagram.com/ramramram2)
Около 22:00 Пак Бо Рам ушла в туалет и долго не выходила оттуда, поэтому один из ее друзей решил проверить, все ли нормально.
Когда он вошел в туалет, обнаружил певицу "над раковиной без сознания". Собравшиеся на вечеринке люди сразу вызвали скорую и попытались провести сердечно-легочную реанимацию своей подруге. Однако тщетно.
Пак Бо Рам (фото: instagram.com/ramramram2)
Прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи доставили Пак Бо Рам в больницу Гури университета Ханьян. Но спасти артистку не удалось.
Полиция намерена продолжить расследование причины смерти, обратившись в Национальную службу судебно-медицинской экспертизы.
Пак Бо Рам (фото: instagram.com/ramramram2)
Пак Бо Рам привлекла внимание широких масс, когда появилась в шоу SuperStar K2 в 2010 году.
Тогда она получила признание за свои удивительные певческие способности и артистичность на сцене.
В 2014 году состоялся ее сольный дебют с треком "Beautiful", который в том же году занял 19 место в ежегодном музыкальном чарте.
Также хитовыми стали ее следующие треки, в частности "Celepretty", "Sorry", "Pretty Bae", "Dynamic Love" и другие.
В феврале этого года Пак Бо Рам выпустила дуэтный трек из Huh Gak под названием "I Hope", празднуя 10-летие своего дебютного альбома.
После этого агентство объявило, что певица готовит к выпуску новый студийный альбом. Он должен был выйти в 2024 году.
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