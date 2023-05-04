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Фото с его свадьбы облетели мир и были в The Times. На фронте погиб военный Вячеслав Хохлюк

Вячеслав Хохлюк и Анастасия Мохина поженились только год назад (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

7 апреля 2022 молодожены Вячеслав Хохлюк и Анастасия Мохина расписались на Старокиевской горе в Киеве. Фотографии со свадьбы во время войны облетели весь мир и были опубликованы в The Times. Однако теперь стало известно о смерти любимого Анастасии.

Об этом сообщает издание "Вечірній Київ".

Счастливый миг влюбленных молодоженов

На тех свадебных военных фото пара одета не совсем в соответствии с праздником - в платье и костюм. Они выбрали военную форму, ведь оба были бойцами 112 бригады территориальной обороны Киева.

Тогда Анастасия написала в своем Instagram, что тот день стал ее величайшим счастьем.

"С сегодняшнего дня официально муж и жена. Вместо платья - форма, расписывает комбат, на плече не сумочка, а автомат, однако рядом лучшие люди, без которых такого праздника просто не получилось бы! Этот день для нас - это миллион объятий, теплых слов, красивых цветов и настоящих и искренних людей рядом. Вы все - лучшие!" - написала она.

Роспись сняли украинские фотографы, чьи фотографии почти молниеносно разлетелись по миру. В частности, история любви во время войны попала на первую страницу The Times.

Свадьба Анастасии Мохиной и Вячеслава Хохлюка во время войны (фото: Михаил Палинчак)

Война их разлучила

Вячеслав Хохлюк, бывший начальник связи батальона в пятой отдельной штурмовой бригаде, погиб. Где именно это произошло - неизвестно. В то же время знаем, что защитник освобождал Киевскую область от оккупации.

Прощание с героем состоялось 27 апреля в столице на Байковом кладбище.

О Вячеславе известно немногое. В мирной жизни он занимался спортом и путешествовал на своем байке.

Свадьба Анастасии Мохиной и Вячеслава Хохлюка во время войны (фото: Михаил Палинчак)

Ранее мы говорили о том, что на войне в Украине погиб журналист Александр Бондаренко.

К тому же сообщали и о гибели офицера и журналиста Владимира Мукана.

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