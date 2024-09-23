Светлана Билоножко призналась, делала ли пластические операции (видео)

На вопрос журналиста, как Светлана поддерживает свою форму в 67 лет, она рассказала, что качает пресс и следит за питанием. Более того, ужинает знаменитость не позже шести или семи часов вечера. Тогда Демин задал провокационный вопрос, сколько пластических операций делала Билоножко.

"Боже, это такой какой-то вопрос. Нисколько. Я делаю правильные инъекции, это очень важно", - отметила вдова Виталия Билоножко.

Светлана Билоножко (фото: facebook.com)

Затем она уточнила, что именно помогает ей продлить молодость.

"Это мезотерапия, ботокс, но сейчас это не называется ботокс. Сейчас это называется "Ксеомин". Тогда у тебя все лицо работает, но немного убираются какие-то лишние морщинки", - подчеркнула Билоножко.

Однако артистка все же не оставляет мыслей о пластической хирургии.

"Я так думаю, что я к этому когда-нибудь приду. А почему нет? Я же хочу выглядеть еще долго красивой. Но я еще подумаю. Или что-то изобретут новое, так как медицина в пластической хирургии шагает очень быстро вперед", - считает Билоножко.

Билоножко с супругом, который умер в начале 2024 года (фото: facebook.com)

На вопрос Славы Демина, чтобы Светлана изменила в себе или же что не нравится, она ответила: "Сейчас мне все нравится. На мой возраст - все. Я же не хочу омолаживаться так, чтобы меня никто не узнал".

Также вдова Билоножко подчеркнула, что нужно оставаться молодым внутри, рассудительным, интересным.

"Вот там твоя старость или молодость - внутри. Если ты будешь делать это только на лице, это тебя не спасет", - подчеркнула певица.