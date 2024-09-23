RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Светлана Билоножко призналась, делала ли пластические операции (видео)

Светлана Билоножко сейчас (фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko)
Автор: Катерина Собкова

Известная певица Светлана Билоножко, которая была диктором УТ-1 и в прямом эфире в 1991 году зачитала Акт провозглашения Независимости Украины, прокомментировала информацию о том, делали ли она пластические операции.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Славе Демину.

На вопрос журналиста, как Светлана поддерживает свою форму в 67 лет, она рассказала, что качает пресс и следит за питанием. Более того, ужинает знаменитость не позже шести или семи часов вечера. Тогда Демин задал провокационный вопрос, сколько пластических операций делала Билоножко.

"Боже, это такой какой-то вопрос. Нисколько. Я делаю правильные инъекции, это очень важно", - отметила вдова Виталия Билоножко.

Светлана Билоножко (фото: facebook.com)

Затем она уточнила, что именно помогает ей продлить молодость.

"Это мезотерапия, ботокс, но сейчас это не называется ботокс. Сейчас это называется "Ксеомин". Тогда у тебя все лицо работает, но немного убираются какие-то лишние морщинки", - подчеркнула Билоножко.

Однако артистка все же не оставляет мыслей о пластической хирургии.

"Я так думаю, что я к этому когда-нибудь приду. А почему нет? Я же хочу выглядеть еще долго красивой. Но я еще подумаю. Или что-то изобретут новое, так как медицина в пластической хирургии шагает очень быстро вперед", - считает Билоножко.

Билоножко с супругом, который умер в начале 2024 года (фото: facebook.com)

На вопрос Славы Демина, чтобы Светлана изменила в себе или же что не нравится, она ответила: "Сейчас мне все нравится. На мой возраст - все. Я же не хочу омолаживаться так, чтобы меня никто не узнал".

Также вдова Билоножко подчеркнула, что нужно оставаться молодым внутри, рассудительным, интересным.

"Вот там твоя старость или молодость - внутри. Если ты будешь делать это только на лице, это тебя не спасет", - подчеркнула певица.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса