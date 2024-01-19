В мире обнаружили новый смертельный вирус, который переносят летучие мыши: что известно

Что известно о новом вирусе

Выступая на мероприятии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном готовности к исследованиям пандемий, доктор Питер Пецзак, глава нью-йоркской некоммерческой организации DaEcoHealth Alliance, представил результаты, связанные с этим новым вирусом, обнаруженным у летучих мышей.

Несмотря на то, что финансирование EcoHealth было прекращено, а ее проекты в Китае отменены из-за опасений по поводу связи с теорией утечки информации из лаборатории Covid, организация продолжает свою деятельность в Таиланде и других частях Азии, опираясь на значительные гранты правительства США.

Эксперт подчеркнул продолжающиеся усилия по выявлению потенциально опасных вирусов животных в Юго-Восточной Азии. Некоторые ученые предупреждают, что это может создать риск спровоцировать будущую пандемию.

Как передается вирус

На конференции ВОЗ доктор поделился информацией о коронавирусе летучих мышей, обнаруженном в пещере в Таиланде.

"Мы обнаружили множество коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией, но один из них, в частности, был довольно распространен среди летучих мышей, от которых обычно заражались люди. И этот вирус выделяется с фекалиями летучих мышей, поэтому существует реальная вероятность его появления", - сказал он.

Защищая естественное происхождение Covid и отвергая теорию лабораторной утечки, доктор сообщил, что недавно обнаруженный вирус тесно связан как с SARS-CoV2 (Covid), так и с RATG13, имея 96-процентное генетическое совпадение с Covid.

Он подчеркнул способность вируса связываться с тканями человека "почти так же хорошо", как и Covid, вызвав обеспокоенность по поводу его потенциала передачи.

Несмотря на заверения в том, что вакцинация и предыдущий контакт с Covid в регионе обеспечивают защиту, медик посоветовал принять все необходимые меры предосторожности.