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В мире набирает обороты новый штамм COVID: названы 4 основных симптома

Фото: Какие симптомы нового штамма коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Британии зафиксировали новый штамм коронавируса, который очень заразен. Он получил название "Пирола" и также обнаружен в Израиле, Дании и США.

Министерство здравоохранения Великобритании (UKHSA) подтвердило, что инфекция достигла страны.

Что нужно знать о новом штамме COVID

Международные органы здравоохранения сообщают, что вирус очень сильно мутировал.

Считается, что у него могло быть до 30 изменений в белковом составе, а это означает, что предыдущие вакцины не могут обеспечить защиту от инфекции. 

Обычно вирусы становятся более смертоносными с каждой мутацией, что дает им больше шансов на выживание. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала "Пиролу" как "штамм, находящийся под наблюдением" из-за его высокой заразности.

Появление штамма "Пирола" произошло в связи с тем, что в Великобритании также были зарегистрированы случаи заражения новым штаммом Эрис, или EG.5.1, который, как полагают, вызывает всплеск инфекций.

Какие симптомы нового штамма

Как и в случае с любым штаммом Covid, чем раньше вы заметите симптомы, тем скорее вы сможете обратиться за лечением и принять меры, чтобы не допустить заражения окружающих.

Поэтому следует обратить внимание на четыре симптома:

  • Высокая температура
  • Кашель
  • Лихорадка
  • Потеря чувства вкуса или обоняния

Отметим, что в предыдущем штамме коронавируса в симптомах не значилась потеря обоняния и лихорадка.

Помните, что, если у вас возникли какие-либо симптомы Covid или у вас положительный результат теста, лучше оставаться дома и стараться избегать контактов с другими людьми в течение пяти дней, если это возможно.

Читайте также, что делать с COVID-сертификатами после отмены карантина.

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