Мир "помешался" на новой диете: как она работает и безопасна ли для здоровья

Каким людям подойдет низкоферментированная диета

Соблюдение низкоферментированной диеты может значительно снизить дискомфорт, связанный с синдромом раздраженного кишечника. Он характеризуется болью в животе, вздутием, метеоризмом и нарушениями стула (диарея или запор), негативно влияющих на качество жизни.

Несмотря на наличие различных методов лечения, универсальное решение для полного устранения симптомов до сих пор не найдено.

Особенности низкоферментированной диеты

Низкоферментированная диета является относительно новым подходом к питанию, целью которого является уменьшение образования кишечных газов и других побочных продуктов ферментации углеводов, которые не перевариваются в тонком кишечнике и достигают толстой кишки. Считается, что эти продукты ферментации, включая газы (водород, метан и сероводород), приводят к вздутию, боли и другим неприятным ощущениям, связанным с синдромом раздраженного кишечника.

Основные правила низкоферментированной диеты:

Ограничить потребление продуктов, содержащих много углеводов или ингредиентов, которые не перевариваются организмом, и подвергаются ферментации бактериями кишечника.

Соблюдать интервал между приемами пищи в четыре-пять часов.

Разрешенные продукты:

Овощи

Морковь, огурцы, болгарский перец, баклажан, кабачок, помидоры, зеленая фасоль, листья салата, шпинат, кале, мангольд, руккола, пастернак, картофель.

Фрукты и ягоды

Авокадо, апельсины, виноград, черника, клубника, малина, ананас, киви, дыня.

Зерновые

Белый рис, безглютеновые макароны из белого риса или кукурузы, хлеб на закваске.

Белковые продукты

Курица, индейка, нежирная говядина, свинина, рыба (лосось, тунец, щепа и др.), морепродукты (креветки, гребешки), яйца.

Орехи и семена

Миндаль, каштаны, лесные орехи, грецкие орехи, пекан, макадамия, бразильский орех, семена подсолнечника, семена тыквы.

Молочные продукты и альтернативы

Желтые сыры (пармезан, чеддер, манчего, грюер), молоко без лактозы, миндальное, кокосовое, рисовое, овсяное молоко.

Травы и специи

Базилик, орегано, чабрец, розмарин, петрушка, зеленый лук, кинза, имбирь, мята перечная, корица.

Масла и жиры

Оливковое, кокосовое масла, авокадо, сливочное масло (в умеренных количествах).

Напитки

Вода, травяной, зеленый и черный чай, кофе.

Подсластители

Мед (в маленьких количествах), кленовый сироп.

Индивидуальная переносимость может отличаться, поэтому важно адаптировать меню в соответствии со своими симптомами и потребностями.

Интервалы в еде в низкоферментированной диете

Правильное распределение приемов пищи является ключевым элементом низкоферментированной диеты, поскольку позволяет пищеварительной системе эффективно перерабатывать питательные вещества, минимизируя вероятность ферментации. Между приемами пищи желудочно-кишечный тракт получает время для завершения процесса переваривания пищи, что уменьшает накопление веществ, вызывающих повышенное газообразование, вздутие и боль в животе.

Еще одной важной составляющей является мигрирующий моторный комплекс – серия скоординированных сокращений желудка и тонкого кишечника во время голода. Этот механизм помогает очистить желудочно-кишечный тракт от остатков непереваренной пищи и бактерий. Достаточные интервалы между приемами пищи позволяют мигрирующему моторному комплексу работать более эффективно, снижая риск чрезмерного роста бактерий и ферментации.

Кроме того, регулярные интервалы между едой помогают избежать переедания и уменьшают нагрузку на пищеварительную систему, что способствует лучшему усвоению пищи и снижению риска газообразования.

Следовательно, интервалы между приемами пищи важны, учитывая несколько факторов:

они позволяют пищеварительной системе эффективно перерабатывать пищу;

уменьшают вероятность ферментации;

поддерживают оптимальную работу мигрирующего моторного комплекса;

помогают контролировать объем потребляемой пищи и предотвратить переедание.

Различия между низкоферментированной диетой и диетой с низким содержанием FODMAP

Основная цель низкоферментированной диеты – снизить образование газов в кишечнике путем ограничения продуктов, питающих кишечные бактерии. Она фокусируется на потреблении легкоусвояемых углеводов и белков, избегая продуктов с высоким содержанием клетчатки и стойкого крахмала.

Диета с низким содержанием FODMAP разработана для уменьшения симптомов синдрома раздраженного кишечника и других желудочно-кишечных заболеваний. Она предусматривает ограничение потребления определенных видов углеводов - FODMAP (ферментированных олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов), плохо всасывающихся в тонком кишечнике, что приводит к их ферментации в толстой кишке и вызывает симптомы, такие как вздутие, газы, боль и диарея. Диета с низким содержанием FODMAP делится на три фазы: исключение, повторный ввод и персонализацию, что позволяет определить индивидуальные триггеры симптомов.

Хотя обе диеты направлены на уменьшение ферментации в кишечнике, низкоферментированная диета сосредоточена на ограничении продуктов, стимулирующих рост бактерий, а диета с низким содержанием FODMAP на ограничении продуктов, богатых FODMAP.

Таким образом, низкоферментированная диета предлагает перспективный подход для уменьшения симптомов синдрома раздраженного кишечника, в частности, вздутия и боли в животе.

Важно адаптировать диету к своим потребностям, поэтому перед началом изменений в рационе следует проконсультироваться с врачом, особенно при наличии желудочно-кишечных заболеваний.