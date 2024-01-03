Мир захлестнул новый тренд в похудении: в чем он заключается

Что известно о пилатесе возле стены

Новый тренд в упражнениях называется WallPilates (настенный пилатес) и уже может похвастаться 12 миллионами просмотров на TikTok.

Занятия пилатесом у стены заменяют перекладину для ног, используемую в традиционных занятиях.

Настенный пилатес приобретает популярность (скриншот: YouTube/Trifecta Pilates)

С момента своего создания сто лет назад тренером Джозефом Пилатесом (отсюда и название) пилатес стал широко популярным методом упражнений для всего тела, особенно среди женщин, которые предпочитают тренировки с низкой нагрузкой, направленные на улучшение силы и гибкости, а также успокаивающие упражнения. психический стресс, как показали исследования.

"Пилатес на стене отлично подходит для новичков, так как стена обеспечивает стабильность и позволяет вам обрести уверенность в движениях, получая при этом большую поддержку, чем только с помощью веса тела", - говорит тренер и эксперт Макалум Ливок.

Настенный пилатес приобретает популярность (скриншот: YouTube/Trifecta Pilates)

Первоначально пилатес использовался в качестве инструмента реабилитации для солдат, вернувшихся с войны, а также для танцоров, чтобы привести свое тело в тонус и излечить боли. Это остается популярным методом физической реабилитации.

Изометрическая тренировка - это метод тренировки с низкой нагрузкой, то есть он развивает силу без нагрузки на суставы.

В пилатесе единственное сопротивление, которое у вас есть, - это сила гравитации. Используя стену для статического сопротивления, вы действительно можете приложить силу.

Настенный пилатес приобретает популярность (фото: today.com)

Практика с использованием стены позволяет тренирующимся стабилизировать себя, помогая достичь правильной формы и выравнивания, чтобы сосредоточиться на работе правильных мышц. Он также обеспечивает дополнительное сопротивление, помогая более эффективно наращивать силу.

"Настенный пилатес отлично подходит для улучшения стабильности, баланса, силы и контроля", - объясняет Кэлли Джардин, инструктор по пилатесу.

В отличие от традиционного пилатеса, ваши ноги обычно приподняты на протяжении большей части тренировки, поэтому вы можете почувствовать улучшение кровообращения, улучшение пищеварения и сна, а также уменьшение мышечных спазмов.