"Мир забыл, что такое война". Антин Мухарский - о русофобии, УПЦ МП и судьбе украинцев

Антин, вы предполагали начало большого вторжения России... Что вас больше всего поразило во время войны?

Удивило спокойствие украинцев, которые под бомбами, снарядами и взрывами делают свое дело. Я когда смотрел фильмы о Второй мировой и слушал рассказы бабушки или отца, то не мог представить, как так без паники люди все это переживали.

В начале войны под Киевом самолеты падали, взрывались, а через три дня мы привыкли к присутствию войны в нашей жизни. Нас атакуют ракеты, а мы спокойно готовим картошку, делаем все запланированное. Поэтому увлекаюсь стойкостью украинцев.

Вы активно гастролируете за границей, чтобы собранными средствами помочь армии. Сложно ли сейчас организовывать концерты?

24 выступления в Канаде и США мы провели за 2 месяца. Гастроли организовывала моя жена Лиза. Такой титанический труд требует команды не менее 10 человек. Мы делаем это вдвоем. Это отнимает огромное количество сил, здоровья.

Но все сейчас живут в абсолютно экстремальном режиме, и он будет продолжаться до победы. И даже после - когда будем отстраивать Украину. Это такая марафонская дистанция для целого народа, борющегося на разных фронтах - общественной, военной, политической, научной и художественной деятельности.

Сейчас планируем ряд гастролей Америкой и Канадой для поддержки нашего подразделения - штурмовой батальон Днепр-1 в составе Национальной гвардии Украины. Мы с Елизаветой являемся его почетными бойцами с 2014 года.

Военные из этого подразделения с начала войны держат позиции на Востоке под Рубежным, Сивескодонецком. Это самые горячие участки фронта, где бойцы истребляют оккупантов. Но нуждаются в помощи хотя бы на бытовом уровне. Недавно мы закупили им спальные мешки, термобелье и теплую обувь на зиму.

Антин Мухарский с супругой Елизаветой Бельской (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)

Как реагируют за границей на войну России против Украины? Обычные люди нас поддерживают?

Америка и Канада превратились в Украину. Монреаль, Торонто, Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон - все в желто-голубых цветах. В некоторых городках через дом на балконе висит наш флаг, или табличка у дома с надписью "поддерживаем Украину и собираем донаты".

Однако в Калифорнии, Ванкувере и Сиэтле нам попадались тетушки, которые говорили, что воевать не надо - только братская любовь. Они просто даже не могут понять, что такое русский фашизм. Что это такое, когда тебя приходят насиловать, все тирить и ты должен его обнять и сказать "я тебе прощаю"? Я бы посмотрел на тех девушек и ребят из ЛГБТ-сообществ, которые мне кричали, что "воевать нельзя, Украина, сдавайтесь".

За границей трудно представить, с чем сталкивается Украина, потому что это нигде не описано. Это огромный надлом в мире, развращенном демократиями, захватившими власть в частности в интеллектуальных средах…

Мир забыл, что такое война. Но она придет в твой дом, даже если ее не звали. Потому что общество, закрывающее глаза на эту войну, почувствует ее в своем контексте.

Бывало ли такое, что на концерты проходили пророссийские люди и устраивали скандалы?

Имели интересный случай в Ванкувере. Мы после каждого выступления с аукциона продаем плакат Ореста Лютого и вырученные деньги направляем на поддержку ВСУ. И вот однажды один джентльмен предложил три тысячи долларов за него. Поскольку никто из присутствующих больше денег не предлагал, мы продали этот плакат. Оказалось, что это м*скаль, но аукцион был публичный, некуда деваться уже.

А у нас бонусом к плакату всегда есть возможность на следующий день выпить кофе со мной и Елизаветой Бельской. Мы попросили друзей, чтобы они побыли в машине гдето рядом, потому что это могла быть провокация. Как раз накануне м*скали в Ванкувере сожгли дом грекокатолического священника.

Но оказалось, что это был человек из разряда "хороших русских". Тех россиян, которые полезны нам сейчас, потому что общим врагом является Путин. А враг моего врага - ситуативно мой попутчик в одном вагоне. И вот эти три тысячи долларов мы отправили на фронт, а потом они помогли уничтожать м*скаля.

Антон Мухарский собрал на потребность армии около 6,5 млн грн (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)

Еще до начала полномасштабного вторжения ваша экс-супруга Снежана Егорова вывезла детей в Турцию. Есть ли у вас возможность общаться с ними?

Я не общаюсь с детьми. Никакой информации у меня нет, и никаких контактов мы не поддерживаем.

Вы годами занимались "лютою українізацією". Как оцениваете процессы, происходящие сейчас в обществе? Многие звезды перешли на украинский, не будет ли "отката" после победы?

Процесс перехода на украинский сложен и требует иногда сильного усилия. Встав на этот путь можно промахнуться. Откат в обществе будет. Так называемые звезды, используя момент, сейчас всячески пытаются привлечь к себе внимание. Арестович тоже в 2014 году отрекся от русского, а затем снова перешел.

Природа советского раба столь же изменчива, как меняется конъюнктура. Поэтому не очень верю громким заявлениям некоторых поп-звезд и людей массового образа мышления. Мы будем проходить после войны повторения "да рускоговорящие люди в Херсоне голыми руками танки останавливали", "Да я родилась в Крыму и очень люблю украинскую речь, но мне так удобнее". Эти все выверты лживых россиян глубоко сидят в рабских душонках и будут вонять еще очень долго.

И вообще, "русский мир" воняет - от него пахнет кислыми щами, кирзовыми сапогами и какой-то мочой. И даже дама может быть гламурная, с накачанными губами и силиконовой грудью, но русскоязычная к*рвость гадкая и уродливая, льющаяся с ее русским языком, никуда не исчезает. "Русский мир" безобразен во всех своих проявлениях. И в первую очередь в русскоязычных гражданах.

Я много лет пытался синхронизировать себя с этим "русским миром", но все было бесполезно. И "русский мир" - это обнищание, все самое отвратительное, что есть в человеке - оно собрано в "загадочной русской душе". Сейчас описываю свой жизненный опыт в новой книге “Русофобия”. Планирую ее выдать в конце весны.

Это будет весь полученый опыт, или только истории, которые с вами произошли во время войны?

Только сейчас начинаю анализировать предыдущий опыт. Проводить самостоятельные сеансы психоанализа, потому что многие случаи с детства не доходили руки "разобрать".

Я учился в русифицированной школе и наша классная руководительница была преподавательницей русского языка и литературы. Вспоминаю, как мы издевались над нашей учительницей украинского языка. Те русификационные процессы 70-х годов выращивали в этом русофильстве реальных украинофобов. И это как раз те люди, кто сейчас называет себя "я коренной киевлянин, поэтому буду говорить по-русски". Вот эта порода мне очень знакома, потому что я сам был таким.

Как собираетесь им донести, что стоит наконец-то украинизироваться?

Из-за собственного опыта и эмоций пытаюсь поделиться тем, как этого м*скаля и рабскую русскую душонку с "ее жалкой культуркой" надо выковыривать и выпекать железом. Иногда ее нужно выжимать, как тюбик с пастой.

Я чувствую эту русифицированную природу украинства и пытаюсь создать из нее материал для творчества, препарировать некоторые качества руссковорящего украинца. На самом деле таких нет. Русифицированные украинцы - это очарованные люди, на которых положили проклятие, их природу обезобразили.

Им в головы заложили совок, который лезет цитатами из Гайдая, советских песен, мультиков о чебурашке, советских анекдотов. Эта эстетика и свидетельствует, что человек и его сознание обезображены совком, советским союзом обрусен. И такие люди являются адептами совка, рабских, массовых психологий и ментальности.

Работаю с тем поколением, которое как раз становится, а не рождается украинцами. И как им это удастся, будут иметь шанс родить и вырастить уже настоящего украинца с неведомыми для совка качествами - достоинством, честью, ответственностью, законностью. И главное - доверием, на котором базируется все. Это самая ценная человеческая добродетель, с которой вырастают любовь, дружба и состояние и радость и счастье.

Сейчас власти серьезно взялись за Киево-Печерскую лавру и московский патриархат. Сможем ли искоренить их из наших земель?

Московские попы мечтают, чтобы пришли ребята с автоматами, в балаклавах и выбросили их из лавры. Тогда они станут мучениками. Христианство жалует тех, кто подвергается угнетению. Любые силовые действия в адрес московских попов и монахов в их парадигме будут подтверждением собственной правоты. Возведут себя в ранг святых и молятся.

МПЦ РП является монопольной организацией, обладающей правом на ложь, манипуляции, извращение всего и переворачивание с ног на голову. И Москва - это царство сатаны, а он - отец лжи. И в природе московитов заложена ложь.

Единственный возможный метод их избавиться - государственный закон об охране государственных памятников, принадлежащих к историческому наследию ЮНЕСКО. К ним относится и Киево-Печерская лавра. Ее по приказу Януковича отдали на сколько-то лет в аренду в УПЦ МП. Поэтому государство с точки зрения террористической опасности этих попов должно расторгнуть договор на аренду и Почаевской, и Святогорсской и Киево-Печерской лавр. Это законный метод - государство возвращает свои достопримечательности, которые могут стать туристическими объектами.

До сих пор имеем лояльных к России людей. Что государство должно с ними сделать?

Государство должно признать, что современная демократия на территории бывшего Советского союза испытывает торпедный удар со стороны охлократии. Людей не культурных, необразованных, диких. Которых нам по наследству миллионами оставил Советский союз.

Должен быть создан институт избирателя. Человека, который хочет участвовать в политической жизни, должен сдать экзамен по знанию политического устройства и знанию законодательства в определенных политических категориях.

Гражданин должен сдать экзамен на знание украинского языка и истории и получить карту, которая будет дополнением к украинскому паспорту. Этот человек будет называться полноценным качественным избирателем, который будет участвовать в политическом процессе, избирая власть.

Избиратель должен понимать, что может понести уголовную ответственность. Это должно обезопасить нас от критической массы населения, которое пользуясь всеобщим избирательным правом, приводит к власти всяких подонков, обещающих ему золотые горы. Или просто соблазняют гречкой или консервами… Этому порочному механизму всеобщего избирательного права, который приводит к деградации всех общественных институтов, должен быть положен конец.

Этого будет достаточно для построения новой сильной Украины?

Надо еще обозначить идеал украинца. Для каждого он разный, но должны перестать мыслить категориями широких народных масс. Ибо вся западная цивилизация строится вокруг человека - отдельного индивидуума, права и свободы которого должны быть обеспечены законами и государством.Этот индивидум должен быть украинец, проявляющий себя и выкристаллизовывающийся образ человека самодостаточного, ответственного, способного к вооруженному сопротивлению. Такой идеал должен быть подчеркнут законом о владении оружием. Он должен давать право владеть им всем, кто достиг 21 года. Это должно стать идеал вооруженной нации.

А еще украинцы должны стать нацией воинов и предпринимателей. Должны быть приняты законы, способствующие воплощению этого идеала в жизнь. Это - мелкий и средний бизнес, будет брать на себя ответственность, создавая национальный валовой продукт, обеспечивая государственные институции, оплачивает образование, налоги, медицину. И сильное, всем обеспеченное войско.

Какой будет Украина после победы? Будет ли в ней место для чего-нибудь русского?

Я бы хотел ответить утопически, что мы все будем достойны погибших. Нам только предстоит воспитать нацию. А российский хлам будет всегда в Украине. Но надо понимать, что это дерьмо и его нужно избавляться.

Украинцам свойственно погружаться в иллюзию и утопию. Но это путь слабых инфантильных людей. А люди-практики понимают, что избавиться от влияния огромной массы населения, на которую работает государственный аппарат и нефтегазовая труба - это очень сложно. Но есть надежда.

В чем вы видите наибольшую опасность для общества?

У нас есть безумная, пьяная и агрессивная страна-соседка. Если так случится, как задумывается, Россия распадется вследствие национально-освободительных революций. И это начнется с Чечни и Татарстана, где наиболее развиты национальные противостояния. Там есть представители национальных элит, готовые возглавить и сформировать даже вооруженное сопротивление РФ.

И тогда у нас есть два пути - или становиться национальным государством, за которое я болею. Или становиться Украиной-Русью, за которую болеет коллективный Арестович. Россияне тогда побегут к нам, в благополучную в то время Украину, со своими пушкиными, достоевскими и КВНами, гайдаями, цветущими, ахматовыми. Именно в этом вижу наибольшую опасность.

Чем грозит нам построение Украины-Руси?

Некоторые из ближайшего окружения президента стараются видеть как раз Украину-Русь. Потом где-нибудь Украина отпадет и останется Русь. А украинские националисты и маргиналы снова станут самыми большими врагами.

Я со своей концепцией национального государства являюсь большим врагом для Украины, той, которую пропагандирует коллективный Арестович, чем российские либералы, с которыми они беседуют и строят "будущее" Украины. И тогда Украины еще меньше будет, чем сейчас.

Возвратимся ли мы снова в этот квазикультурный империализм Украины-Руси с "общим наречием и героями культурными" - остается под вопросом. Ибо этот переформатированный совок под эгидой либерального прогрессивного русофильства могут нам здесь насаждать.

Антин Мухарский (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)