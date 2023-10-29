"Мир будет скучать по тебе". Как "Друзья" реагируют на смерть Мэттью Перри

Сельма Блэр (Венди)

"Мой старший друг. Все мы любили Мэттью Перри, и я особенно. Каждый день. Я любила его очень. И он меня. И я сломалась. Разбито сердце. Сладких снов, Мэтти. Сладких снов".

Мэттью Перри и Сельма Блэр (фото: instagram.com/selmablair)

Мэгги Виллер (Дженис)

"Какая потеря. Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить. Я чувствую себя очень благословенной каждым творческим моментом, который мы разделили".

Мэттью Перри из Мэгги Виллер (фото: кадр из сериала "Друзья")

Пейджет Брюстер (Кэти)

"Он был добр ко мне в "Друзьях", и каждый раз, когда я видела его спустя десятилетие. Пожалуйста, прочтите его книгу. Это было его наследие, чтобы помочь. Хотя он не успокоится... Он и так слишком занят, заставляя всех там смеяться".

Мэттью Перри и Пейджет Брюстер (фото: кадр из сериала "Друзья")

Морган Фэйрчайлд (мама Чендлера Бинга)

"Я убита горем из-за преждевременной смерти моего "сына" Мэттью Перри. Потеря такого человека, блестящего молодого актера - это шок. Я посылаю любовь и соболезнование его друзьям и семье, особенно его отцу, Джону Беннетту Перри, с которым я работала над "По дороге "Фламинго" и "Фелкон Крестом". #RIPМэттью".

Мэттью Перри из Морган Фэйрчайлд (фото: кадр из сериала "Друзья")

Официальный аккаунт "Друзей"

Мы опустошены, узнав о смерти Мэтью Перри. Он был подлинным подарком для всех нас. Наше сердце обращено к его семье, близким и всем его поклонникам.

Актеры сериала "Друзья" (фото: кадр из ситкома)