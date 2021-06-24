Свиня, черепаха і слониха: на Євро 2020 тварини пророкують результати матчів

На Євро 2020 закінчилися групові гри і тепер команди чекає плей-офф, в який також вийшла збірна України . Прогнози на ігри досить часто роблять різні тварини і в цьому році це слониха, свиня, кіт, черепаха і такса.

Детальніше про тварин, що пророчать результати матчів на Євро 2020 читайте в нашому матеріалі нижче.

Слониха

Слониха Яшода живе в гамбурзькому зоопарку. Вона родом з Індії і зараз їй вже 42 роки. Тварина тільки пророкує матчі, в яких бере участь Німеччина. Слонисі ставлять кошик з двома прапорами, і вона витягує один з них, який переможе.

Вона зробила 3 ​​правильних прогнозу і ще не разу не помилилася.

Коли Франція грала з Німеччиною вона витягла французький прапор. В той день Франція здобула перемогу над противником з рахунком 1:0.

Вона також правильно передбачила матч між Німеччиною і Португалією - і витягла німецький прапор. В результаті Німеччина здобула перемогу з рахунком 4:2.

Третій раз вона вгадала результат гри між Німеччиною і Угорщиною. Тварина витягнула обидва прапори, що означає нічию і результат гри був 2:2.

Черепаха

Черепаха дала правильні прогнози на 10 матчів. Правда і було у неї 4 помилки. Але помилялася вона там, де була нічия. Вона вибирає одну з трьох картоплин. Цікаво, що в матчі між Швецією і Польщею вона вгадала перемогу Швеції, яка виграла з рахунком 3: 2.

Свиня

Свиня Сьюзі з Великобританії зробила 1 правильний прогноз і 2 рази помилилася. Вона вибирає переможця, з'ївши їжу з однієї з трьох відер - двох країн або за нічию. Перший її прогноз збувся і тоді Англія здобула перемогу над Хорватією.

Такса

Такса R2D2 з Лондона також бере участь в прогнозах, але поки, що у неї одні помилки. 7 раз вона неправильно передбачила результат матчів на Євро 2020. Але на змаганнях у 2018 році вона вгадала кілька матчів.

Прогноз такса робить, коли вибирає тарілку з їжею національної страви країни.

Кіт

Кот Ахілл зробив 3 правильних прогнозу і 4 рази помилився. Тварина робить прогнози на ігри в російському Ермітажі (Санкт-Петербург). Днями він передбачив перемогу Швеції в грі зі збірною Польщі.

Його спосіб вгадувати перемогу - вибрати одну з двох мисок. Якщо кіт не їсть з однієї, значить буде нічия.