Світлану Лободу зі скандалом вигнали з "Золотого грамофона": коментар співачки

38-річна українська співачка Світлана Лобода два тижні готувалася до виступу на ювілейному концерті "Золотого грамофона", однак в останній момент стало відомо про те, що вона в ньому брати участь не буде. Раніше повідомлялося, що Лобода сама відмовилася виступати, проте згодом виявилося, що зірку покинути захід попросили самі організатори. "Російська медіагрупа" прокоментувала скандал з виконавицею хіта "Суперзірка".

"Ми відмовили їй у присутності на церемонії за непрофесійну поведінку", – висловився представник "Русского радио", пише видання Super.ru.

Артистка ж пояснила, що відбулося за лаштунками насправді. За кілька хвилин до початку концерту з'ясувалося, що у Світлани Лободи і співачки Марі Краймбрері практично однакові номери – в обох зірок у виступах використовувалася ванна. Світлана пояснила, що ще два тижні тому повідомила організаторам шоу, що готує номер, де головним реквізитом буде саме ванна. Зірка репетирувала свій виступ 14 днів, найняла каскадерів і акробатів, а на її тілі від постійних тренувань з'явилися синці й забої. Співачка зазначила, що завжди дуже ретельно готується до концертів і намагається, щоб все пройшло на вищому рівні.

"Я залучила величезну команду, постановника Олега Боднарчука. Я викликала сюди цю команду з Києва, потрійними перельотами, пересадками, щоб показати всю цю красу. Не для того, щоб вийти і взяти грамофон, а для того, щоб виступити і порадувати свого глядача! І за годину до концерту я дізнаюся, що за два номера до мене режисер "Золотого грамофона" вирішив ввести в програму номер з використанням теж ванни та поставити його поруч з моїм номером. Звичайно, я попросила розставити ці номери хоча б за програмою", – пояснила Світлана.

Лобода відзначила, що не сильно хвилювалася через те, що у ще одного артиста на сцені з'явиться ванна. Зірка просила лише про те, щоб схожі номери не йшли один за одним, оскільки вважає це неповагою до глядачів. Однак організатори не пішли Світлані на зустріч. Після конфлікту з працівниками церемонії "Золотий грамофон" артистка вважає, що участь в шоу просто неможливо.

"І, звичайно, я дуже шкодую, що сьогодні у мене не вийшло виступити перед моїми прихильниками. Я сподіваюся, найближчим часом ми зможемо показати цей номер нашій аудиторії. І вони зможуть зробити свої висновки про те, як ми готувалися і як старалися. І зрозуміти, чому нас сьогодні в цьому концерті немає", – додала Світлана Лобода у розмові з журналістами.

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода показала найбільш трендовий аксесуар цієї зими.

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