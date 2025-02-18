Зуд ног может быть признаком этих трех тяжелых хронических заболеваний

Заболевания печени

Заболевание печени является серьезным заболеванием, которое может привести к летальному исходу, если его не лечить. Зуд является одним из симптомов заболевания печени.

Зудеть может любая часть тела, но чаще всего наблюдается на руках и ногах, ладонях или стопы ног. Зуд при заболеваниях печени может варьироваться от легкого до изнурительного.

Если зуд вызван проблемой печени, то сыпи на коже не будет. Но постоянное почесывание может навредить коже.

Другие признаки заболевания печени:

постоянное ощущение сильной усталости и слабости

потеря аппетита - что может привести к потере веса

снижение либидо

желтизна кожи и белков глаз (желтуха)

Сахарный диабет

Зуд стоп ног, а также голеней и лодыжек является обычным явлением для людей с диабетом.

Высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода является одной из причин зуда кожи. В некоторых случаях зуд кожи может быть вызван осложнениями диабета, такими как повреждение нервов или заболевания почек.

Другими ключевыми симптомами диабета, которые следует выявить, являются:

ощущение сильной жажды

мочеиспускание чаще, чем обычно, особенно ночью

чувство сильной усталости

потеря веса и мышечной массы

помутнение зрения

Заболевания почек

Зуд поражает примерно половину людей с болезнью почек и почти всех с почечной недостаточностью, получающих диализ или консервативное лечение.

Зуд у людей с заболеваниями почек может быть вызван или усиливаться сухостью кожи, высокой температурой и высоким уровнем кальция в крови.

Другие симптомы заболевания почек включают:

потерю веса и плохой аппетит

опухшие лодыжки, стопы или руки

одышка

усталость

кровь в моче

бессонница

мышечные судороги

головные боли

Если возникли какие-либо из вышеперечисленных симптомов, следует обратиться к врачу.