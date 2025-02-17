Строгая диета чемпиона: что ест Криштиану Роналду, чтобы оставаться в потрясающей форме

Криштиану Роналду в свои 40 все еще остается сильным благодаря строгой диете. Также он не употребляет газированных напитков и алкоголя.
Что ест известный футболист, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Роналду питается шесть раз в день, что помогает ему поддерживать высокий уровень энергии и обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами.
Его рацион богат белком, который необходим для восстановления мышц после интенсивных тренировок. Он также потребляет много фруктов и овощей, которые являются источником витаминов и минералов.
Его завтрак часто включает нежирный йогурт, яйца, сыр и ветчину. Обед может состоять из свежего салата с курицей, а типичной поздней едой может быть рыба с овощами.
Одним из любимых блюд Роналду является треска с луком, омлет и тонкая картошка, которую обычно готовит его личный шеф-повар. Он также перекусывает фруктами и тостами с авокадо между основными приемами пищи.
"Хорошая тренировка должна сопровождаться правильной диетой. Я придерживаюсь диеты с высоким содержанием белка, с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей, и я избегаю сладкой пищи", - признался он.
Что касается увлажнения, спортсмен всегда потребляет большое количество воды и натуральные коктейли, наполненные протеинами и витаминами. Орехи, оливковое масло и авокадо обеспечивают его полезными жирами.
Кроме строгой диеты, Роналду полностью отказался от сладких напитков и алкоголя. Он объясняет это тем, что они негативно влияют на здоровье и физическую форму.
"Питание является ключевым фактором успеха в спорте. Я всегда стараюсь питаться правильно, чтобы быть в лучшей форме", - рассказал звезда футбола.
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