Спутники Starlink угрожают Земле: почему ученые бьют тревогу

С чего все началось

13 февраля пресс-служба американской компании SpaceX сообщила, что в течение "ближайших недель и месяцев" с орбиты Земли планируют "убрать" примерно 100 спутников системы глобального интернета Starlink, поскольку в них была обнаружена "общая проблема, которая может повысить вероятность неудач в будущем".

"SpaceX инициировала контролируемый вывод с орбиты 406 спутников из почти 6 тысяч запущенных Starlink. Из них 17 на данный момент - не маневренные, пассивные, распадаются. Однако их хорошо отслеживают, чтобы снизить риск столкновения с другими активными спутниками", - пояснили представители компании.

Они уточнили, что речь идет об аппаратуре ранней версии Starlink, которая расположена на высоте менее 600 км над поверхностью Земли.

"Атмосферное сопротивление на этих высотах сведет спутник с орбиты естественным способом за пять лет или менее, в зависимости от высоты и конструкции", - добавили эксперты.

В компании отметили также, что риски от "сходящих с орбиты" спутников фактически равны нулю, поскольку они "сгорают".

Starlink позволяет всегда быть на связи (фото: starlink.com)

Чем Starlink угрожают Земле

Несмотря на утверждение SpaceX о безопасности выведения спутников с орбиты, ученые выражают обеспокоенность их потенциальным влиянием на климат Земли.

"Сжигание" Starlink оставит в атмосфере "миллионы частиц космических спутников", а проведенные ранее исследования указывают на то, что "металлы с космических кораблей могут разрушать озоновый слой" в стратосфере.

Исходя из этого, климатологи опасаются, что остатки спутников могут привести к ухудшению уже существующего ныне климатического кризиса.

По мнению экспертов, необходимо проведение дополнительных исследований для оценки влияния космических аппаратов на атмосферу Земли и ее климат, ведь остатки человеческой деятельности в космосе могут формировать "полярные стратосферные облака", способствующие разрушению озона.

Кроме того, ученые отмечают, что "уборка космического мусора" является приоритетом для космического сектора.