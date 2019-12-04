Супрун заговорила про депресію: починає нудити

Уляна Супрун розповіла, що таке депресія і як з нею боротися. За словами колишньої в. о міністра охорони здоров'я, це стан, коли людину починає нудити від усього. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці.

"В якісь моменти починає нудити від того, що робиш, навіть якщо займаєшся тим, що любиш. Тебе все дратує чи не викликає взагалі ніякої реакції. Хочеться відсторонитися від колег, стає важко виконувати звичні обов'язки й навіть просто вставати з ліжка, щоб ходити на роботу. Перетворюєшся в не надто хорошого робота. І в якийсь момент просто вигораєш, якщо нічого з цим не робити.", - написала Супрун.

Американський нейроендокринолог Роберт Саполскі вважає, що депресія - це найгірше, що може захворіти людина. Проблема з цією хворобою ускладнюється ще й тим, що досі не всі розуміють, що депресію можна і потрібно лікувати, а також не завжди вміють відрізнити її від просто поганого настрою, втоми або постійного хвилювання. Між тим, депресія є найбільш поширеним психічним розладом у світі. Щорічно вона вражає більше 300 мільйонів людей, і протягом останніх десяти років кількість випадків депресії у світі зросла на 18%.

В Україні живуть понад 2,8 мільйона людей з депресією. Ми є лідерами Європи за цією сумною статистикою. Варто приділяти належну увагу своєму здоров'ю, щоб не відчути на собі цю недугу.

Люди в депресії можуть вчинити самогубство, тому дуже важливо вчасно вилікувати це захворювання.

"Будьте уважні до своїх близьких і самим собі. Пам'ятайте, що ментальне здоров'я коштує не менше, ніж фізичне для нашого повноцінного життя. Тому у разі виникнення проблем звертайтеся до фахівців і не займайтеся самолікуванням. Також варто утриматися від дурних порад на кшталт "попрацюй і все пройде". Адже щонайменше людина може мати генетичну схильність до депресії. Крім того, існують інші чинники - як соціальна ситуація, стан здоров'я, а також події, що відбуваються в житті людини", - попередила Супрун.