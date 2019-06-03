Супрун висловилася про сексуальну освіту: жодних табу

Уляна Супрун порадила батькам обов'язково поговорити зі своїми дітьми-підлітками про секс, засоби контрацепції та хвороби, які передаються статевим шляхом. В.о. глави МОЗ зазначила на своїй сторінці у Facebook, що краще нехай дитина якомога раніше отримає всю необхідну інформацію від батьків, лікарів, вчителів або компетентних експертів, ніж набереться на сумнівних сайтах або методом проб і помилок.

Згідно із визначенням ЮНЕСКО, метою сексуальної освіти є забезпечення підлітків науковою та об'єктивною інформацією, здатною дати можливість приймати обдумані рішення та знизити ризики.

Супрун нагадала про сумну статистику в Україні за 2016 рік: 56 абортів у віці до 14 років, 875 - у віці 15-17 років.

Сексуальна освіта покликана допомогти запобігати небажаній вагітності, відповідно зменшувати кількість абортів, а також знижувати ризик зараження ВІЛ або іншими хворобами.

"Сексуальна необізнаність становить серйозну загрозу здоров’ю. А агресивне пропагування культу сексу в медіа та кінематографі призводить до занадто ранніх сексуальних дебютів, великої кількості абортів, сексуального насильства та поширення захворювань", - йдеться в публікації.

Як показують результати дослідження, вже у 15 років майже 20% юнаків мають досвід статевих стосунків (дівчата до 16 років), при цьому майже кожен десятий опитаний мав сексуальний дебют у 12 років або навіть менше.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун зазначила, що в Україні зараз сексуальна освіта лише формується, а в багатьох країнах світу вона передбачена шкільною програмою. У нас зараз існують 139 "клінік, дружніх до молоді", у яких молоді люди від 14 до 24 років можуть отримати професійну медичну, психологічну та соціальну допомогу. У цих установах можна здати тест на ВІЛ та отримати бар'єрні контрацептиви.

Крім того, додала Супрун, у пілотних областях сімейні лікарі вже пройшли тренінги і почали працювати з молоддю.

"Незалежно від того, де саме (в школі, вдома, у лікаря чи на курсах) дитина отримує ці знання, сексуальна освіта має будуватися на принципах довіри, доброзичливості та добровільності. Не треба лякати дітей або повчати. Їм потрібно розповісти, що статевим шляхом можуть передаватися ВІЛ та венеричні захворювання. Табу на темі репродуктивного здоров'я - це абсурдний спадок радянських часів. Пам'ятаєте, коли мова йде про здоров'я, не може бути "незручних тем", - наголосила вона.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Як повідомлялося, раніше Супрун заявила, що масштабне дослідження хвороб і смертності, пов'язаних із алкоголем у всьому світі, показало, що безпечної дози алкоголю не існує.

Також ми писали про те, що батьки, які хочуть відправити дитину у дитсадок, тепер зобов'язані робити щеплення.

Нагадаємо, що нещодавно Уляна Супрун заявила, що з 2020 року в українські дитбудинки не прийматимуть дітей.