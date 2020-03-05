Супрун розвіяла міфи про популярні ліки: виявилися отрутою

Уляна Супрун розповіла про корвалол і валідол, який часто приймають у разі тиску і для запобігання серцевих нападів. Колишня керівниця МОЗ України наголосила, що насправді ці ліки не тільки не ефективні, але і швидше отруюють організм.

Медик зазначила, що діючими речовинами корвалолу, валокордину (валідолу в нашій країні) і безлічі їх аналогів є екстракти кореня валеріани, й іноді інших рослин, які не мають відношення до серцево-судинних хвороб, і жоден протокол не радить приймати ці ліки у разі підозри серцевого нападу, пише Супрун у своєму Facebook.

Екстракти валеріани містять більше 100 активних компонентів, продовжує вона - в тому числі фенобарбітал, компонент ніби як седативний і спазмолітичний, і при цьому заборонений в низці країн через токсичність і взаємодію з іншими ліками.

"Прийом фенобарбіталу може викликати сонливість, кволість, запаморочення, пригнічений стан, тривожність, помилки при керуванні авто, відчуття сп'яніння, а потім похмілля. В такому стані після валідолу точно буде гірше приймати раціональні рішення чи бодай якось діяти", - йдеться в публікації.

Крім того, розповідає Супрун, компоненти валеріани діють на рецептори гальмівного нейромедіатора ГАМК на нейронах (гама-аміно-бутирату), і таким чином просто імітують заспокоєння. Так, схожий ефект надає алкоголь на початкових стадіях сп'яніння.

Передвісники нападу насправді можуть тривати годинами або довше. Якщо напад не вдається зняти протягом 15-20 хвилин - слід негайно викликати "швидку", адже серцевий напад, який триває більш 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда.

"Отже, для запобігання чи лікування серцевого нападу корвалоли-валідоли не допоможуть, а лише створять ілюзію, що ви щось прийняли і зараз стане краще. Тим часом, ви згаяли час і тепер ще більше ризикуєте своїм здоров'ям", - додала Супрун.

Які ознаки серцевого нападу:

Неприємне відчуття високого тиску, стиснення грудної клітини.

Біль або дискомфорт, які поширюються на плечі, спину, шию, щелепу, руки.

Поверхневе дихання.

Запаморочення, втрата свідомості.

Пітливість.

Нудота.

"Варто уваги те, що валідол і корвалол є предметом незаконної торгівлі в США. Сайти, що їх продають в інших країнах, мають російську версію - скоріше для мігрантів, що ностальгують за системою Семашка і єдиними доступними в ті часи ліками. А власники "аптек", які продають валідол і корвалол, зрештою мають судимість за нелегальне ввезення ліків зі Східної Європи, торгівлю без ліцензії та обіг препаратів, заборонених FDA", - йдеться у публікації.

Раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла важливі маловідомі факти про цукор і повідомила, що популярний продукт має негативний вплив на організм.