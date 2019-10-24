Супрун розвінчала міф про інтимну жіночу проблему

Уляна Супрун розповіла про дуже важливу і хвилюючу всіх жінок проблему - вагінальний кандидоз, який у побуті називають "молочниця". Про це експерт написала на своїй сторінці у Facebook.

Розвиток кандидозу зазвичай провокує зниження загального або місцевого імунітету під час вагітності, прийому гормональних контрацептивів, діабету, ВІЛ, хіміотерапії, терапії кортикостероїдами або тривале лікування антибіотиками (протягом декількох тижнів). Також цьому сприяє стрес.

Також іноді провокує кандидоз носіння надто тісного одягу і нижньої білизни.

Як лікувати кандидоз:

Насамперед звернутися до лікаря і лікувати хворобу лише за його рекомендаціями, а не за порадами про альтернативні способи лікування в інтернеті.

Якщо молочниця сталася вперше, і це точно молочниця, то можна лікуватися безрецептурними препаратами: клотримазол або міконазолом у вигляді свічок або мазей внутрішньовагінального використання.

До рецептурних препаратів відносяться креми або супозиторії Бутоконазол, терконазол.

Можливо лікування однократним прийомом 150 мг флуконазолу всередину, або декілька прийомів у складних випадках. Це - рецептурний препарат.

Якщо молочниця відбувається чотири або більше разів на рік, то говорять про рецидивуючий (повторюваний) кандидоз. В такому разі потрібна терапія (7-14 днів) одночасно з прийомом флуконазолу.

Вагітним жінкам можна лікувати кандидоз тільки локальними препаратами, а не таблетками.

Зауважте, що під час лікування супозиторіями або мазями проникність латексу (тобто презерватива) зростає, і він перестає захищати.

Як запобігти кандидозу: