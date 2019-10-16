Червоні прапорці: Супрун розповіла про симптоми небезпечного захворювання

Супрун розповіла про пневмонію (фото: kmu.gov.ua)

Супрун дала українцям корисні поради щодо лікування пневмонії

Уляна Супрун заявила, що запалення легенів або пневмонія є гострим інфекційним захворюванням, яке може призвести до смерті людини. Про те, як запобігти захворювання колишня в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

Від пневмонії помирають, тому лікар відразу повинен визначити цей ризик, враховуючи наступне:

Ясність свідомості: є запаморочення, порушення свідомості.

Часте дихання: більше 30 вдихів в хвилину.

Низький тиск: діастолічний тиск менше 60, або систолічний тиск менше 90.

Вік більше 65 років.

Якщо ризик високий, особливо якщо є два або більше "червоних прапорців", то варто госпіталізувати пацієнта.

Супрун розповіла про пневмонію (фото: pixabay.com)

Як зменшити ризик захворювання пневмонією

Вакцинуйтеся. Пневмонія є частим наслідком важкого грипу.

Дітям до 5 років і дорослим старше 65 варто зробити щеплення від пневмококової інфекції. Така вакцинація дуже бажана людям з хронічними хворобами легенів і курцям.

Коклюш, кір і навіть вітрянка можуть дати поштовх пневмонії. Знову ж таки, допоможе вакцинація. Навіть від вітрянки вакцина, яка необхідна жінкам, які не хворіли на вітрянку і планують завагітніти. Саме у вагітних жінок, а також людей з імунодефіцитними станами, вітрянка може викликати пневмонію.

Маленьким дітям потрібно зробити планові щеплення від гемофільної інфекції b.

Супрун розповіла про пневмонії (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Мийте руки з милом, водою і досить довго. Особливо після того, як прийшли на роботу або додому, після чхання, туалета, зміни дитині підгузників, приготування їжі і перед нею.

Киньте палити. Курці істотно вразливі до хвороб нижніх дихальних шляхів, і мають більш важкий перебіг.

Їжте просту свіжу їжу, свіжі овочі і фрукти. Вони дадуть всі необхідні нутрієнти і мікроелементи. Картопля, запечена в мундирі, квашена капуста, обліпиха і яблука повністю відповідають такій необхідності.

Будьте фізично активними. М'язам потрібні навантаження, а легким - достатня вентиляція свіжим повітрям.