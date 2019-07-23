Супрун розповіла важливу інформацію про вакцинацію від кору: подробиці

Супрун розповіла про ситуацію з вакцинацією дітей від кору
Уляна Супрун заявила, що в Україні за три роки стало вдвічі більше немовлят, яких вакцинували від кору. З 2016 по 2019 рік кількість щеплених від кору дітей у віці одного року зросла вдвічі - від 45% до 91%. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.
За словами Супрун, до цього більше 10 років робили щеплення від кору не більше 60% дітей. При цьому для забезпечення колективного імунітету необхідно, щоб 95% населення країни мали відповідні щеплення.
Через те, що щеплення отримали так мало людей, в Україні спалах кору триває з 2017 року. Але ситуація стає краще завдяки тому, що українці стали частіше робити щеплення. При цьому з тих, хто боявся робити щеплення загинуло 39 людей. З початку епідемії кору померло 115 тисяч чоловік.
Щоб підвищити рівень вакцинації МОЗ України провело кілька спеціальних операцій в регіонах, зокрема у Львівській та Хмельницькій областях. Завдяки цьому кількість щеплених дітей у школах і дитсадках збільшилася до 90-95%.
Супрун також зазначила, що збільшився також і рівень вакцинації і від інших хвороб:
Супрун розповіла про збільшення вакцинації дітей від кору (інфографіка: facebook.com/ulanasuprun)
Нагадаємо, що Супрун розповіла про користь і шкоду колагену.
Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла про кібербулінг і цькування на роботі.