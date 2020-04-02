Супрун розповіла про перші дії при зараженні коронавірусом

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, і Уляна Супрун дала нові поради
Коронавірус в Україні зафіксований вже у 804 осіб. При цьому кількість смертей від COVID-19 збільшилася до 20 осіб. Колишній керівник МОЗ Уляна Супрун розповіла про те, які потрібно вживати дії при зараженні.
За словами Супрун, у разі виявлення симптомів коронавіруса – перший контакт повинен бути з сімейним лікарем. Тому дуже важливо, щоб у сімейних лікарів був алгоритм дій у кожній ситуації, коли пацієнт дзвонить або приходить на прийом в поліклініку або сімейну амбулаторію.
Також Супрун наголосила, що не всі пацієнти з підтвердженим COVID-19 потребують госпіталізації в лікарню. Тому лікар може рекомендувати вам самоізолюватися. Дотримуватися правил самоізоляції - критично важливо, щоб запобігти подальшій передачі вірусу SARS-CoV-2.
Нагадаємо, що Супрун зробила різке заяву про лікуванні від коронавіруса препаратом, який не включений в міжнародні протоколи.